町田MF樋口堅が契約満了…アカデミー出身の22歳「10年間ありがとうございました」
FC町田ゼルビアは16日、MF樋口堅(22)との契約が満了し、来季の契約を更新しないことが決まったと発表した。
2003年生まれの樋口は22年、町田ユースからトップチームに昇格。初年度はJ2第26節・群馬戦に出場し、プロデビューを果たした後、23年後半戦と24年は沖縄SVに期限付き移籍し、JFLで出場機会を重ねたものの、その後は町田での公式戦出場はなかった。
樋口はクラブを通じてコメントを発表した。
■樋口堅コメント
まずは、今シーズンも共に歩んでくださったすべてのパートナー企業の皆さま、陰で支えてくださったボランティアの皆さま、スタンドやDAZNで共に闘ってくださったファン・サポーターの皆さま、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
リリースにある通り、今シーズンでFC町田ゼルビアを退団することになりました。アカデミーを代表することが僕の責任であったと思いますし、僕が活躍することで沢山支えてくださった方々が報われると思っていましたが、その責務を果たせないままクラブを退団することになってしまい、大変申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。
ただ、アカデミー出身の選手が野津田で活躍するのは逞しい後輩たちに託したいと思います。
FC町田ゼルビアに加入した2022シーズンから本当に沢山の方々に支えられて4年間闘うことができました。関わってくださった選手、監督、コーチングスタッフ、メディカルスタッフ、マネージャー、フロントスタッフのすべての皆さまに様々な角度から支えられて今があります。
本当に僕1人ではこの4年間必死にサッカーに取り組むことはできなかったと思っています。心から感謝しています。この感謝は自分自身の活躍で伝えたいと思っています。FC町田ゼルビアのこれからの更なる発展を心から願っています。アカデミー、レンタル期間含め10年間ありがとうございました」
