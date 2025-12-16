JFL降格の沼津、鈴木秀人監督が退任「申し訳ない気持ちでいっぱい」
アスルクラロ沼津は16日、鈴木秀人監督が今季限りで退任することが決まったと発表した。
鈴木監督は2023年、ヘッドコーチとして沼津入り。今年9月に退任した中山雅史監督の後任として監督を務めていたが、チームは最下位から脱出することができず、J3・JFL入れ替え戦に敗れて来季は10年ぶりにJFLで戦うことが決まっていた。
鈴木監督はクラブを通じて「このたび、アスルクラロ沼津の監督を退任することになりました。シーズン途中での監督就任以降、チームの再浮上と残留を目指して戦ってまいりましたが、JFL降格という結果となり、クラブを支えてくださっているすべての皆さまに、申し訳ない気持ちでいっぱいです。選手は、最後まで苦しい状況と向き合いながら、懸命に取り組んでくれました。その日々を結果として実らせることができなかったことを、今も重く受け止めています。厳しいシーズンを通しても、変わらず声援を送り続けてくださったサポーターの皆さまの存在は、私たちにとって大きな支えでした。その想いに応えきれなかったことが、何より心残りです。これまで本当にありがとうございました」とコメントしている。
