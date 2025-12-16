徳島の増田功作監督が退任…昨季J2最下位で就任→8位、今季は最少失点4位「全てに感謝しかありません!」
徳島ヴォルティスは16日、増田功作監督(49)が今季限りで退任することが決まったと発表した。
増田監督は昨季からヘッドコーチとして徳島入りし、昨年4月に吉田達磨前監督の解任に伴って新監督に就任。昨季は就任時点で最下位だったチームを8位にまで導くと、今季はリーグ最少24失点の堅守で4位躍進を果たし、J1昇格プレーオフ決勝に進出していた。
増田監督はクラブを通じてコメントを発表した。
■増田功作監督コメント
徳島ヴォルティスに関わるすべての皆さま、2年間ありがとうございました。ヴォルティスファミリーの皆さまには、ホーム・アウェイに関わらずどんな状況でもともに戦っていただき感謝しかありません。
昨年、悲しく、苦しい中で、しかも最下位に沈むチーム状況で、前を向いて一歩を踏み出そうとしても、頭ではやらないといけないのはわかっていても力が入らず、トレーニングをしても気持ちが整えられずにいる時に監督を託していただきました。そこから経験豊富な選手達が力を振り絞り、何とかこの状況を乗り越え勝点を奪おうと戦ってくれました。選手、スタッフみんなで一歩ずつ積み重ね、一心不乱に走って一戦一戦大事に戦ったことは自分にとっては忘れられない経験をしたシーズンとなりました。
今年、チームとしてJ2優勝を掲げ、選手、スタッフは最後まで全力で走りハードワークして戦ってくれました。自分の力不足で目標を達成できなかったことはヴォルティスファミリーの皆さまには本当に申し訳ないと感じるシーズンでした。
スポンサーの皆さま、ファン・サポーターの皆さま、選手、チームスタッフ、日頃からサポートしていただいているサポートスタッフの皆さま、美味しく栄養価の高い食事を提供してくれた食堂の皆さま、そしてクラブで働くスタッフの皆さん、多くの方々に支えていただき幸せな時間を送ることができました。
全てに感謝しかありません!本当にありがとうございました。
クラブからは離れますが、徳島ヴォルティスが来シーズン以降に更なる活躍をされることを陰ながら応援しています。
