2026年1月6日（火）スタート 豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（豊嶋花）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（山中柔太朗）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

本日は、4名のキャストを発表！

黒崎の弟で、黒崎の家に居候している黒崎唯央役に大西利空、おにぎり屋「しらせ」の店主で、小春やそのきょうだい 千冬・夏希の父親・白瀬秋平役に竹森千人、黒崎が書いた小説「初雷の恋」実写化で主演を務める人気俳優・有栖川玲役に石川恋、黒崎の担当編集で、黒崎のことを私生活含め支えている桐矢圭吾役に稲葉友が決定した。

◆番組概要

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

1月6日（火）スタート 毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演 : 豊嶋花 山中柔太朗（M!LK） 大西利空 竹森千人 / 石川恋 稲葉友

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

演出：川崎僚 平井淳史 森美春

音楽：はらかなこ

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉

プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹

協力プロデューサー：吉川恵美子

制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

製作著作：日本テレビ

◆原作『黒崎さんの一途な愛がとまらない』

【ストーリー】

「この10億円で、僕と結婚してください」憧れはあるけど恋愛未経験な高校2年生・小春。家の弁当店を手伝うある日、小春は謎めいた常連客・黒崎から突然のプロポーズを受ける。「好きになって頂けるように努力します」……って、何!? 黒崎さんの猪突猛進な恋心はどうにも止められない止まらない――国宝級のピュアイケメンのハイパー溺愛ラブコメディ！

【単行本最新第8巻】

《紙単行本》

『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻

発売日：2025年10月15日（水）

著者：岡田ピコ

価格：803円（税込）

発行/発売：フレックスコミックス

ISBN：9784866754628