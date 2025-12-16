主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 150( 98)
TOPIX先物 3月限 78( 76)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 4( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 160( 160)
TOPIX先物 3月限 47( 45)
日経225ミニ 3月限 957( 957)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 276( 276)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1358( 530)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 635( 391)
日経225ミニ 1月限 5793( 2965)
2月限 277( 237)
3月限 69465( 39161)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 432( 250)
日経225ミニ 1月限 2071( 743)
2月限 204( 154)
3月限 35283( 18173)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 199( 199)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 1月限 156( 156)
2月限 61( 61)
3月限 3025( 3025)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 418( 418)
TOPIX先物 3月限 96( 96)
日経225ミニ 1月限 597( 597)
2月限 13( 13)
3月限 18238( 18238)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
