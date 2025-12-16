　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 150(　　　98)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　78(　　　76)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 4(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 160(　　 160)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　47(　　　45)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 957(　　 957)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 276(　　 276)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1358(　　 530)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 635(　　 391)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5793(　　2965)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 277(　　 237)
　　　　　 　 　 3月限　　　 69465(　 39161)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 432(　　 250)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2071(　　 743)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 204(　　 154)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35283(　 18173)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 199(　　 199)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 156(　　 156)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3025(　　3025)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 418(　　 418)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　96(　　　96)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 597(　　 597)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18238(　 18238)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

