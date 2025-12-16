　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2646(　　 939)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1102(　　 868)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4672(　　4384)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 645(　　 451)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 324(　　 249)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　62(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1062(　　 522)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　15(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2818(　　1386)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 853(　　 853)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3722(　　3707)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 386(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2961(　　2961)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1791(　　 906)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　43(　　　41)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 817(　　 671)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　7950(　　3350)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 180(　　 136)
　　　　　 　 　 3月限　　　 79130(　 39378)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 802(　　 542)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　26(　　　18)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5349(　　2029)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 139(　　　45)
　　　　　 　 　 3月限　　　 43188(　 21414)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 357(　　 357)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4937(　　4937)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 743(　　 743)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1014(　　1014)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 3月限　　　 27923(　 27923)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

