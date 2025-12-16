主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2646( 939)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 1102( 868)
日経225ミニ 3月限 4672( 4384)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 645( 451)
TOPIX先物 3月限 324( 249)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 62( 0)
TOPIX先物 3月限 1062( 522)
日経225ミニ 3月限 15( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2818( 1386)
TOPIX先物 3月限 853( 853)
日経225ミニ 3月限 3722( 3707)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 386( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 2961( 2961)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1791( 906)
6月限 43( 41)
TOPIX先物 3月限 817( 671)
日経225ミニ 1月限 7950( 3350)
2月限 180( 136)
3月限 79130( 39378)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 802( 542)
6月限 26( 18)
日経225ミニ 1月限 5349( 2029)
2月限 139( 45)
3月限 43188( 21414)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 357( 357)
2月限 60( 60)
3月限 4937( 4937)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 743( 743)
6月限 26( 26)
日経225ミニ 1月限 1014( 1014)
2月限 42( 42)
3月限 27923( 27923)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2646( 939)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 1102( 868)
日経225ミニ 3月限 4672( 4384)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 645( 451)
TOPIX先物 3月限 324( 249)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 62( 0)
TOPIX先物 3月限 1062( 522)
日経225ミニ 3月限 15( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2818( 1386)
TOPIX先物 3月限 853( 853)
日経225ミニ 3月限 3722( 3707)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 386( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 2961( 2961)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1791( 906)
6月限 43( 41)
TOPIX先物 3月限 817( 671)
日経225ミニ 1月限 7950( 3350)
2月限 180( 136)
3月限 79130( 39378)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 802( 542)
6月限 26( 18)
日経225ミニ 1月限 5349( 2029)
2月限 139( 45)
3月限 43188( 21414)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 357( 357)
2月限 60( 60)
3月限 4937( 4937)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 743( 743)
6月限 26( 26)
日経225ミニ 1月限 1014( 1014)
2月限 42( 42)
3月限 27923( 27923)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース