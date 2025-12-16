外国証券 先物取引高情報まとめ（12月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6481( 6451)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 6559( 6559)
日経225ミニ 1月限 5242( 5242)
2月限 99( 99)
3月限 133073( 133073)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2383( 2383)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 5985( 5985)
日経225ミニ 1月限 2223( 2223)
2月限 131( 131)
3月限 59189( 59189)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 42( 0)
TOPIX先物 3月限 252( 252)
日経225ミニ 1月限 4( 4)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 631( 213)
TOPIX先物 3月限 1699( 1541)
日経225ミニ 2月限 7( 7)
3月限 2189( 2189)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 220( 180)
TOPIX先物 3月限 1282( 1282)
日経225ミニ 1月限 115( 115)
2月限 16( 16)
3月限 4589( 4589)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 194( 194)
TOPIX先物 3月限 965( 965)
日経225ミニ 3月限 517( 501)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 465( 465)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 3356( 3356)
日経225ミニ 3月限 14118( 14118)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 148( 148)
TOPIX先物 3月限 617( 615)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 95( 95)
TOPIX先物 3月限 257( 257)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 89( 89)
日経225ミニ 1月限 13( 13)
3月限 505( 505)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
