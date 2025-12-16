　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6481(　　6451)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6559(　　6559)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5242(　　5242)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　 3月限　　　133073(　133073)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2383(　　2383)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5985(　　5985)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2223(　　2223)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 131(　　 131)
　　　　　 　 　 3月限　　　 59189(　 59189)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　42(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 252(　　 252)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 631(　　 213)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1699(　　1541)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2189(　　2189)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 220(　　 180)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1282(　　1282)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 115(　　 115)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4589(　　4589)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 194(　　 194)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 965(　　 965)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 517(　　 501)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 465(　　 465)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3356(　　3356)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 14118(　 14118)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 148(　　 148)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 617(　　 615)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　95(　　　95)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 257(　　 257)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　89(　　　89)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 505(　　 505)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

