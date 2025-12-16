外国証券 先物取引高情報まとめ（12月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16745( 15185)
6月限 276( 26)
TOPIX先物 3月限 19563( 19282)
日経225ミニ 1月限 15520( 15520)
2月限 269( 269)
3月限 212180( 212180)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7449( 7399)
6月限 131( 81)
TOPIX先物 3月限 21955( 20055)
日経225ミニ 1月限 9531( 9531)
2月限 92( 92)
3月限 120052( 120052)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 838( 838)
TOPIX先物 3月限 2271( 781)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
3月限 4469( 4469)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2544( 1267)
TOPIX先物 3月限 5518( 3032)
日経225ミニ 1月限 26( 26)
2月限 1( 1)
3月限 4949( 4933)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2625( 2276)
TOPIX先物 3月限 6534( 3610)
日経225ミニ 1月限 44( 44)
2月限 17( 17)
3月限 10226( 10226)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1182( 1128)
6月限 4( 2)
TOPIX先物 3月限 5762( 5114)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
3月限 5051( 5051)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1743( 1596)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 11112( 11110)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
3月限 24999( 24999)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 553( 450)
TOPIX先物 3月限 660( 596)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17( 0)
TOPIX先物 3月限 674( 560)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 291( 281)
TOPIX先物 3月限 770( 770)
日経225ミニ 1月限 19( 19)
2月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
