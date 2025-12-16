　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16745(　 15185)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 276(　　　26)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19563(　 19282)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 15520(　 15520)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 269(　　 269)
　　　　　 　 　 3月限　　　212180(　212180)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7449(　　7399)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 131(　　　81)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21955(　 20055)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　9531(　　9531)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 3月限　　　120052(　120052)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 838(　　 838)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2271(　　 781)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4469(　　4469)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2544(　　1267)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5518(　　3032)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4949(　　4933)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2625(　　2276)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6534(　　3610)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10226(　 10226)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1182(　　1128)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5762(　　5114)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5051(　　5051)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1743(　　1596)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11112(　 11110)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　 24999(　 24999)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 553(　　 450)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 660(　　 596)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　17(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 674(　　 560)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 291(　　 281)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 770(　　 770)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース