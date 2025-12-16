「日経225オプション」1月限プット手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 494( 94)
三菱UFJ証券 2061( 61)
BNPパリバ証券 21( 21)
SBI証券 23( 13)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 9( 9)
松井証券 9( 9)
UBS証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
みずほ証券 400( 0)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 447( 147)
ソシエテジェネラル証券 72( 72)
ビーオブエー証券 20( 20)
SBI証券 23( 15)
JPモルガン証券 214( 14)
BNPパリバ証券 11( 11)
UBS証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 269( 69)
JPモルガン証券 66( 66)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
