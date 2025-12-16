「日経225オプション」1月限コール手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円コール
取引高(立会内)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万250円コール
取引高(立会内)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース