「日経225オプション」1月限コール手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 127( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
JPモルガン証券 3( 3)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
大和証券 60( 60)
SBI証券 25( 19)
JPモルガン証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
豊証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
松井証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 9( 5)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
