2026年1月6日（火）スタート 豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（豊嶋花）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（山中柔太朗）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

黒崎の弟で、黒崎の家に居候している黒崎唯央役に大西利空が決定。当記事では、大西のコメントを紹介！

◆大西利空 コメント

脚本を読んだ時に、繰り広げられている恋がピュアすぎて、心が浄化された気分でした。

撮影現場はみんな仲良く、和気藹々と楽しい雰囲気で取り組んでいます。

これまで王子様のようなキャラクターを演じたことがなかったので、少し恥ずかしさもありましたが、皆さんのおかげで楽しく演じられています。

唯央は、兄と小春ちゃんの純粋な恋に割って入って、いろいろな問題を起こしていきます。

兄との関係にもぜひ注目してください。

※黒崎唯央（くろさき いお）・・・大西利空

黒崎絢人の弟。

大学進学を機に黒崎の家に居候しているが、ある事情により、兄弟仲は良好とは言い難い。

内向的な性格の黒崎とは反対に、社交的で誰とでもすぐに打ち解け、大学の知り合いなど交友関係も広い。