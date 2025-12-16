【↓】日経平均 大引け｜ 続急落、ハイテク株が売られ5万円割れ (12月16日) 【↓】日経平均 大引け｜ 続急落、ハイテク株が売られ5万円割れ (12月16日)



日経平均株価

始値 50051.24

高値 50051.24

安値 49355.87

大引け 49383.29(前日比 -784.82 、 -1.56％ )



売買高 22億4365万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆3138億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は続急落、終値で5万円大台を大きく割り込む

２．米ハイテク株安続き、半導体セクターを中心に逆風環境

３．11月の米雇用統計や日銀決定会合での利上げ観測を嫌気

４．個人投資家の損益通算の売り圧力も引き続き警戒材料に

５．値下がり銘柄数が84％を占め、TOPIXの下落率も目立つ



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比41ドル安と続落した。人工知能(AI)の成長に対する不安や米雇用統計の発表を控え、持ち高調整の売りが優勢となった。



東京市場では、リスクオフの流れが加速、日経平均株価は前日に続き下値を探る展開となり、フシ目の5万円大台を終値で大きく割り込んだ。



16日の東京市場は、朝方安くスタートした後、先物を絡めた売りで大きくバランスを崩す格好となった。前日の米国株市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が軟調で、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も下落したことから、東京市場でも引き続き半導体セクターなどを中心に売り優勢に傾いた。11月の米雇用統計の発表を日本時間今晩に控えていることに加え、今週末19日には日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定され、利上げ警戒感から下値で買い向かう動きも限定的となった。個人投資家の損益通算の売りも引き続き警戒されている。プライム市場の値下がり銘柄数は1300を超え、全体の84％を占めるなど個別株でみても売り圧力の強い地合いであった。なお、本日はTOPIXの下げが目立ち、下落率で日経平均を上回っている。



個別では、キオクシアホールディングス<285A>が大きく値を下げ、フジクラ<5803>の下げも目立った。ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>など半導体製造装置関連に売り込まれる銘柄が多かった。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクが安く、三菱重工業<7011>も軟調、ファナック<6954>も下値を探った。ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415>が急落、ユニオンツール<6278>、三井Ｅ＆Ｓ<7003>、東邦亜鉛<5707>なども大幅安となった。



半面、武田薬品工業<4502>がしっかり、パーク24<4666>は物色人気となった。メディカル・データ・ビジョン<3902>が連日のストップ高で買い物を残し、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446>も値幅制限上限まで上値を伸ばした。シンクロ・フード<3963>、グッドコムアセット<3475>、ファーマフーズ<2929>なども値を飛ばした。エニグモ<3665>、ミガロホールディングス<5535>なども上昇した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はテルモ <4543>、ダイキン <6367>、アステラス <4503>、塩野義 <4507>、電通グループ <4324>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約19円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファナック <6954>、ＳＢＧ <9984>、ファストリ <9983>、フジクラ <5803>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約283円。



東証33業種のうち上昇は空運業、パルプ・紙、水産・農林業の3業種のみ。下落率の小さかった上位5業種は(1)食料品、(2)精密機器、(3)医薬品、(4)情報・通信業、(5)サービス業。一方、下落率の大きかった5業種は(1)非鉄金属、(2)証券・商品、(3)鉱業、(4)銀行業、(5)卸売業。



■個別材料株



△グッドコムＡ <3475> [東証Ｐ]

26年10月期営業最高益・増配予想。

△アセンテック <3565> [東証Ｓ]

26年1月期業績予想及び配当予想を上方修正。

△ＭＤＶ <3902> [東証Ｐ]

日本生命が1株1693円でのTOBを発表。

△パーク２４ <4666> [東証Ｐ]

26年10月期営業益予想10.5％増で35円増配へ。

△マンダム <4917> [東証Ｐ]

「ＫＫＲが1株2800円以上でのTOBを提案」との報道。

△ミガロＨＤ <5535> [東証Ｐ]

今期利益予想引き上げ株主優待も実施。

△Ｓサイエンス <5721> [東証Ｓ]

株主割当による新株予約権の無償発行と暗号資産投資枠拡大。

△プロレド <7034> [東証Ｐ]

25年10月期決算は従来予想を大きく上回って着地。

△Ｆインタ <7050> [東証Ｇ]

26年4月期業績･期末一括配当予想を上方修正。

△松屋Ｒ＆Ｄ <7317> [東証Ｇ]

オムロンヘルスケアによるTOB価格にサヤ寄せ。



▼テラドローン <278A> [東証Ｇ]

子会社の火災など響き今期最終赤字幅拡大へ。

▼ヒーハイスト <6433> [東証Ｓ]

東証が信用規制の臨時措置を実施。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＭＤＶ <3902>、(2)リンクユーＧ <4446>、(3)パーク２４ <4666>、(4)マンダム <4917>、(5)プロレド <7034>、(6)シンクロ <3963>、(7)グッドコムＡ <3475>、(8)ファーマＦ <2929>、(9)ＴＯＡ <6809>、(10)エニグモ <3665>。

値下がり率上位10傑は(1)Ｔ－ＢＡＳＥ <3415>、(2)ユニオンツル <6278>、(3)武蔵精密 <7220>、(4)三井Ｅ＆Ｓ <7003>、(5)東邦鉛 <5707>、(6)三井海洋 <6269>、(7)ＷＳＣＯＰＥ <6619>、(8)安川電 <6506>、(9)ＫＬａｂ <3656>、(10)ツガミ <6101>。



【大引け】



日経平均は前日比784.82円(1.56％)安の4万9383.29円。ＴＯＰＩＸは前日比60.97(1.78％)安の3370.50。出来高は概算で22億4365万株。東証プライムの値上がり銘柄数は216、値下がり銘柄数は1345となった。東証グロース250指数は650.38ポイント(18.67ポイント安)。



［2025年12月16日］





株探ニュース

