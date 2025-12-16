2026年1月6日（火）スタート 豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（豊嶋花）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（山中柔太朗）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

おにぎり屋「しらせ」の店主で、小春やそのきょうだい 千冬・夏希の父親・白瀬秋平役に竹森千人が決定。当記事では、竹森のコメントを紹介！

◆竹森千人（フラミンゴ） コメント

明るく元気で優しい三人の子供たちに支えられながら、秋平は幸せな日々を過ごしています。

遊び心の塊で、子供たちと一緒に成長しているような、とても頼もしいとは言い難い父親ですが(笑)

白瀬家の愛に満ちた日常、“この親にしてこの子あり”と感じてもらえたらうれしいです！

あぁ、白瀬家への一途な愛がとまらない…。では、ほっこりしつつ、小春と黒崎さんのキュンキュンを存分にお楽しみください。

※白瀬秋平（しらせ しゅうへい）・・・竹森千人

おにぎり屋「しらせ」の店主であり、小春・千冬・夏希の父親。

小春の母・四季が開店した「しらせ」を切り盛りしており、自身が考案した変わり種のオリジナルおにぎりは、お店の看板商品。

突然小春がプロポーズされたことに呆気にとられながらも、お店の手伝いや家事で毎日忙しい娘を想って、黒崎との交流を静かに見守っている。