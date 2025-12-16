2026年1月6日（火）スタート 豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（豊嶋花）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（山中柔太朗）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

黒崎が書いた小説「初雷の恋」実写化で主演を務める人気俳優・有栖川玲役に石川恋が決定。当記事では、石川のコメントを紹介！

◆石川恋 コメント

原作を読んだとき、小春ちゃんと黒崎さんのどこまでもピュアでまっすぐなラブストーリーに、どこか憧れを感じながらページをめくる手が止まりませんでした。

初めて撮影に参加した日、まさに漫画からそのまま出てきたかのようにキラキラとまぶしいお二人は本当に魅力的で、玲として仲を割って入っていくことに一瞬ちゅうちょしてしまうほどでした。

でも、恋に試練は付きものですよね？物語の良いスパイスになればと、ズカズカと間に入り玲なりの思いをぶつけ暴れさせていただきました。

お二人の恋のゆくえと併せて、玲の登場もぜひ楽しみにしていてください！

※有栖川玲（ありすがわ れい）・・・石川恋

数々のドラマや映画に出演する人気俳優。

黒崎の最新作「初雷の恋」が実写化されることとなり、主演を務める。

過去の作品も愛読しており、実は「CURO」の大ファンだということでも有名である。

この映画の撮影を通じて、黒崎に積極的にアプローチしていく。