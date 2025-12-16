2026年1月6日（火）スタート 豊嶋花＆山中柔太朗W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー！

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（豊嶋花）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（山中柔太朗）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

黒崎の担当編集で、黒崎のことを私生活含め支えている桐矢圭吾役に稲葉友が決定。当記事では、稲葉のコメントを紹介！

◆稲葉友 コメント

桐矢圭吾役の稲葉友です。

現場で山中さん演じる黒崎と対面した時、桐矢としてこの人の支えになりたいと心から思いました。

真っすぐな黒崎の想いに戸惑いつつもしっかりと向き合う小春さん、このお二人の行く末をぜひとも見届けていただけたらうれしいです。

※桐矢圭吾（きりや けいご）・・・稲葉友

黒崎の担当編集。

黒崎のことを小説家デビュー前から目をかけており、執筆活動以外をおろそかにしがちな彼の私生活含め、支えている。

単なる小説家と担当編集という立場以上の信頼関係を築いているが、黒崎が高校生の小春へ突然プロポーズしたことで、この先起こるであろうトラブルを懸念し、悩みが尽きない。