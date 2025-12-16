IMALU、パートナーの愛犬の死悼む「もう見れないのが少し寂しい」仲睦まじそうにする写真公開「何だか似てますよね」
IMALU（36）が16日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と同居していた犬・アンバーの死を悼んだ。
【写真】「似てますよね」…仲睦まじそうにカメラに映るIMALUとパートナーの愛犬
IMALUは東京と奄美大島の二拠点生活を送り、奄美大島でパートナーと暮らしている。パートナーの愛犬で、IMALUの愛犬・バル―と暮らしていたアンバーについて、15日の投稿で死を報告していた。
16日の投稿では「アンバーに沢山のコメントありがとうございます 微笑ましい老犬2匹バンバー(バルー&アンバー)ショットがもう見れないのが少し寂しいのでインスタに残しておきます」とつづった。
写真では、2匹の犬が横に並び仲睦まじそうにカメラに視線を向けるショットなど、複数枚を公開した。
この投稿には「何だか似てますよね」「しばらくみんなお辛いでしょう。。寂しくなりますね」などのコメントが寄せられている。
