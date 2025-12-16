Travis Japan松田元太、『ViVi国宝級イケメンランキング』初の首位 前回4位「悔しかった」
23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期・各部門の1位が発表された。NOW部門では松田元太（Travis Japan）、NEXT部門では岩瀬洋志、ADULT部門では松村北斗（SixTONES）がそれぞれ初の首位に輝いた。
【画像】イケメンオーラ半端ない⋯ADULT部門の1位に輝いた松村北斗
ドラマやバラエティに引っ張りだこ、メディアで見ない日はない、下半期に特に大躍進を遂げた松田が、NOW部門の1位に輝いた。情報バラエティ番組『ぽかぽか』のレギュラー出演や『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』では「マツダマン」として人気を博し、お茶の間の顔になった。また、下半期は『24時間テレビ48』にて、急きょの代役を務めたことも話題に。本人としても「とにかく頑張ったな、楽しかったな」と思えた半年だったという。
「ViVi国宝級イケメンランキング」NEXT部門には19年下半期から連続ランクイン。NOW部門には24年から上半期連続ランクインしていた。ランキングについては「実は前回4位だったのがちょっと悔しかった」と語り、今回のランキングでは1位を狙っていたとのこと。初ランクインから6年、自身初の首位獲得となった。
誌面ではそんな1位獲得の喜びや、25年を振り返ってのエピソードやグループとしての目標などを語る。初の1位獲得記念インタビューを2ページにわたって掲載している。
また、同誌公式SNSではきょう16日から1位受賞に関するコンテンツを多数投稿予定。
