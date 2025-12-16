岩瀬洋志、「ViVi国宝級イケメンランキング」NEXT部門1位 “あざとよーじ”全開
俳優・岩瀬洋志が、23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期のNEXT部門1位に初めて輝いた。
【画像】イケメンオーラ半端ない⋯ADULT部門の1位に輝いた松村北斗
「NEXT部門」は、回を重ねるごとに注目度を高め、「この部門に入ったら必ず売れる」と業界内でも話題になるほどに。22歳以下のネクストスターたちの登竜門となっている。
25年下半期同部門の頂点に立ったのは、『北くんがかわいすぎて手に余るので、３人でシェアすることにしました。』で北くん役を好演し、持ち前の美しすぎる顔と驚異的なスタイルで、ファッションや美容業界から引っ張りだこの岩瀬。写真があがるたびに「ビジュつよ」「顔が綺麗で衝撃を受けた」とSNSをにぎわせ、そのビジュアルとキャラクターで、世を“よーじ沼”に引き込む、令和のNEWスターがついにNEXT部門の王座に輝いた。
撮影現場に「よろしくお願いしまーす！」と颯爽と登場した岩瀬。到着してすぐに、ババッとジャケットを脱ぎ、衣装候補から自身でピックアップしたのが今回着用しているレザージャケットのセットアップ。試着をして「いいねぇ！これだ！」と即決し、その爆速コーディネートチェックに、「国宝級イケメンは自分に合った衣装も瞬時にわかってしまうのか」と思わずつぶやいてしまうほどだった。
撮影が始まると、モニター越しにもかかわらず吸い込まれてしまいそうになるほどの目力に、同誌チームも圧倒されっぱなし。次から次へとポーズを変え、いろんな表情を魅せる岩瀬に、十分なカットは撮れているとわかっていながらも、カメラマンも担当編集もついつい「もっと見たい！」の気持ちが抑えられず、時を忘れて撮影に夢中になった。
受賞インタビューでは、岩瀬のチャーミングな一面もチラリ。SNSコンテンツでは、見た人をうっかり気絶させてしまうのではと心配になるほど、“あざとよーじ”全開となっている。
また、NOW部門は松田元太（Travis Japan）、ADULT部門は松村北斗（SixTONES）がそれぞれ初の首位に輝いた。
