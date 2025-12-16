SixTONES松村北斗「ViVi国宝級イケメンランキング」ADULT部門1位 3部門で首位達成の“初快挙”
6人組グループ・SixTONES松村北斗が、23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期のADULT部門1位に初めて輝いた。
【画像】セクシーさが滲み出てます⋯NOW部門の1位に輝いた松田元太
30歳以上が対象となる「ADULT部門」1位に輝いた松村は、過去にNEXT部門、NOW部門にて1位を獲得しており、3部門すべてでの首位、3冠を達成。同ランキング10年の歴史の中で、初の快挙となった。そのため、今回のADULT部門は拡大版で届ける。通常のインタビューページに加え、「ほっくんと国宝級イケメンhistory」という、特別企画も用意している。特別企画内では、松村がデビュー前、17年上半期にNEXT部門にランクインしたところから、順を追って歴史をさかのぼる。ここまでの３冠の歩みを楽しめる。
撮影当日は、初ランクインや、初めてのソロ取材記事、NOW部門殿堂入りで実施した表紙企画など、これまでの同誌誌面を用意。記事を見比べて「それぞれの時代で目指していた像が違うなー」「この時期はまだ王道を目指そうと頑張ってた（笑）」と懐かしむ姿も。松村といえば、3冠という歴史的快挙の記録を持ちながらも、同ランキングの取材では、常にひと言目に「僕は王道のイケメンではないので…」と謙そんする姿がお決まりだが、3冠という結果には「個人の“好き”が集まった結果なので、素直にうれしいです」と喜んだ。
ADULT部門ということで、30歳となった松村の20代の頃との心境の変化、仕事への向き合い方の変化なども語る。
今回はADULT1位に加え、3冠記念企画も実施したため、衣装は2LOOKを用意。ADULTの風格と気品漂うツイードジャケット＆コート姿のスタイリングに加え、お祝いムードたっぷりな立体バラのついたカーディガンのスタイリングをまとった松村も楽しめる。
また、NOW部門は松田元太（Travis Japan）、NEXT部門は岩瀬洋志がそれぞれ初の首位に輝いた。
