〝Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤〟¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡× Ä®Ä¹¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤¿»Ò¤É¤âµÄ²ñ¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¡©¡¡·§ËÜ¸©¹â¿¹Ä®
·§ËÜ¸©¹â¿¹Ä®¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬µÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ®¤Î»Üºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö»Ò¤É¤âµÄ²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û〝Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤〟¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡× Ä®Ä¹¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤¿»Ò¤É¤âµÄ²ñ¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¡©¡¡·§ËÜ¸©¹â¿¹Ä®
¹â¿¹Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹â¿¹Ä®¤Ë½÷À¡¦¼ã¤¤µÄ°÷¤òÁý¤ä¤½¤¦¡£µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡×
Ä®¤Ë»Üºö¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¿¹Ä®¤Î2¤Ä¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä®¤ÎµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬Ìó60ºÐ¤Ç¡¢½÷ÀµÄ°÷¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Æ»Éý¤¬¶¹¤¤ÄÌ³ØÏ©¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ³Ø»þ´ÖÂÓ¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë°Æ¤ä¡¢¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃªÅÄ¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ®Ä¹¤Ï¡¦¡¦¡¦
¹â¿¹Ä® ÁðÂ¼ÂçÀ®Ä®Ä¹¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Äó°Æ¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¿¹Ä®¤Î¡Ö»Ò¤É¤âµÄ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯¤ä¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÄó°Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤¿»ö¶È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃªÅÄ¤Î¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¤òÄó°Æ
¹â¿¹Åì³Ø±àµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¡¡°¤Æî¶×²»¤µ¤ó¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃªÅÄ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×