下腹ぽっこりをスッキリ解消。１日３回【体幹強化でほっそりウエストに導く】簡単エクササイズ
年齢とともに気になってくる“下腹ぽっこり”。食事や運動を頑張っても、お腹だけスッキリしない…という声も少なくありません。その原因の一つが、体幹の筋肉が十分に使われず姿勢が崩れてしまうこと。そこで今回は、ピラティスの簡単エクササイズ【カールアップ】を紹介します。ウエストまわりの引き締め、太もも裏の強化、脊柱の柔軟性アップまで期待できる、大人世代にうれしいエクササイズです。
ぽっこり下腹の原因は“体幹の弱り”と姿勢の崩れにあった
下腹が前に出て見えるとき、「脂肪がついたから」と考えがちですが、実は体幹が弱まって姿勢が崩れていることも大きな要因。特に座り時間が長い生活では、お腹の奥の筋肉が働きにくくなり、骨盤が後ろに傾き、下腹だけがぽこっと目立ちやすくなってしまいます。
カールアップ
（１）仰向けになって両腕を天井方向にまっすぐ伸ばし、両脚をにぎりこぶし１個分開く
▲骨盤はニュートラルのポジション（背中に手のひらが入るのが目安）にします
（２）一旦息を吸って、息を吐きながら両足をしっかり床につけたまま、両腕の位置はそのままに頭と上半身をゆっくり起こしていく
（３）両手がひざの横まできたら、その場でピタッと上半身を止めて、２〜３呼吸（約20秒間）キープし、その後ゆっくりと（１）の姿勢に戻る
これを３回を目標に繰り返し実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腰を反らさないこと」がポイント。腰が反ってしまうと肋骨が開いてしまって効果を得られなくなるので注意しましょうね。＜ピラティス監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
