12月15日、女優の森七菜が自身のInstagramを更新。“金髪変化” が話題となっている。

投稿では、宮崎あおいが写った写真がプリントされたTANGTANGのTシャツを着ていた森。TANGTANGの公式サイトによれば、このTシャツは宮崎の初のオリジナルで、宮崎からは「なるべくシンプルに名前も出来るだけ小さく入れてください」とのリクエストがあったという。

バックプリントは映画『秒速5センチメートル』の撮影の際、種子島でサーフィンする宮崎を森が撮影したもので、お気に入りの一枚だそう。

《フロントにはスペイン語で「人生は海であり、あなたは時とともに大きくなっていく波です。」という素敵なメッセージが入っています》とのことだ。Instagramには多くのコメントが寄せられているが森の美しさに歓喜の声が寄せられている。また、森が “金髪姿” になっていることに驚きの声もあがっていた。

「森さんは、12月4日まで放送されていたNHK夜ドラマ『ひらやすみ』に出演していました。今作は岡山天音さん演じる29歳のフリーター・生田ヒロトが、知人のおばあさんから譲り受けた平屋で、山形から上京した美大生のいとこ・小林なつみの保護者として共同生活を送る日常を描いた作品です。この小林なつみを森さんが演じていました。

近年は映画をメインに活躍している森さんですが、2年ぶりに連続ドラマに出演することや、主演の岡山さんをはじめ、吉岡里帆さん、根岸季衣さんなど実力派が登場することも相まって放送前から話題となっていました。

森さんは『実写化するならぜひ出演したいと』と願っていたほどの原作ファンだそうです。

そんな思いもあってか、勝ち気な性格ながら、引っ込み思案で自意識過剰な少女という難しい役柄を自然な演技で魅せていました。SNSでも “今まででいちばん好き” といった声が寄せられており、評価の高さがうかがえます」（芸能記者）

2019年公開アニメーション映画『天気の子』でヒロインの声を務めたことで注目を集め、清純派女優として一躍人気者になったが、2021年の事務所移籍騒動で、一時期は “お騒がせ” の印象も強かったが……。

「2025年は4本の映画に出演しています。特に大ヒット中の『国宝』では後半の重要な役回りを担い、出演シーンこそそこまで多くないものの、観客に大きなインパクトを残しました。

ほかにも『秒速5センチメートル』など、大作に連続出演して爪痕を残しています。一部では『森さんが出る映画は当たる』などと言われるほどです」（同）

前述のとおり、森と宮崎は『秒速5センチメートル』で共演。劇中で森がサーフィンをする場面が出てくるが、実は宮崎も一緒にサーフィンの練習をしていたという。公開前の8月におこなわれた完成報告会で、宮崎は『森さんから連絡が来て、一緒にやりました』とコメントしている。

主演を務める2026年春公開の『炎上』は、2026年1月末から開催される第42回サンダンス映画祭「NEXT」部門にノミナートされている。森七菜が、2026年にどんな演技を見せてくれるのか楽しみだ。