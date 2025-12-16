あえて“メンズ”もアリ。大人の冬コーデがグッと洒落る「冬アウターの選び方」３選
冬のおしゃれを左右するアウターこそ、マンネリになりやすいアイテムのひとつ。そこで今年注目したいのが、あえてメンズアイテムを取り入れた“大人のこなれコーデ”です。中でもPLSTには、女性が着てもバランスよく決まる名品アウターがそろっており、普段の着こなしにひとさじの新鮮さを与えてくれます。そこで今回はデイリーにも使いやすい３つのスタイルと、そのまま真似できる着こなしポイントをまとめて紹介します。
オーバーサイズでも上品見え。レザージャケットでつくる大人のハンサムコーデ
今年も人気が続くレザージャケットは、あえてメンズアイテムを選ぶことでシルエットに“ゆとり”が生まれ、こなれた雰囲気に仕上がります。PLSTの「フェイクレザー コーチジャケット」は、オーバーサイズでもきちんと感が残る絶妙なバランスが魅力。ショート丈シャツやタイトスカートと合わせれば、フェミニンさの中に程よいハンサムさがプラスされ、大人らしいメリハリが生まれます。
▲PLST「フェイクレザー コーチジャケット」 全1色（ブラック） ￥23,000（税込）
毛足の長い黒ニットやパールのアクセサリーを合わせると、女性らしさが自然と引き立つのもポイント。バッグは赤やゴールドなど、冬に映える差し色を選ぶと今年らしいムードが高まります。
ボア×ニットの質感で遊ぶ。コンパクトアウターでバランス良く仕上げる
冬の定番・ボアアウターは、膨張して見えやすいのが悩みどころ。ですが、PLSTの「ニットボア フルジップカーディガン」なら、メンズらしいすっきりとしたフォルムで着ぶくれを抑えつつ、暖かさもキープできます。ショート丈でコンパクトなので、フレアパンツやタイトスカートなど細見えボトムと好相性。ショートパンツ×ブーツで軽やかにまとめるのもおすすめです。
▲PLST「ニットボア フルジップカーディガン」 全2色（写真はブラック） ￥19,000（税込）
ボア素材はカジュアル感が出やすいため、レザースカートやヒールを合わせると大人らしい抜け感がプラスされます。メイクは少し華やかにすることで、冬コーデの重さを抑えた“軽さのあるバランス”が生まれます。
ゆるっとしても品よくまとまる。メルトンコートの余裕感を楽しむ
高級感のあるメルトン調ジャージー素材を使用したPLST「プレシャスニッメルトンフーテッドコート」は、オーバーサイズながら落ち着いた印象を保てる大人向けの一着。起毛感のある風合いが上品で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい万能アウターです。
▲PLST「プレシャスニットメルトンフーテッドコート」 全2色（写真はグレー） ￥27,000（税込）
ニットワンピース×ロングブーツで女性らしくまとめるほか、ショート丈ニットにシャツを重ねたレイヤードコーデとも好相性。フード付きのデザインは程よいリラックス感が出るため、日常使いしやすい点も魅力です。鮮やかなニットや白パンツを合わせれば、冬のきれいめカジュアルが無理なく楽しめます。
組み合わせのポイントさえ押さえれば、メンズアウターを活用した周りと差がつく冬の“こなれコーデ”が手に入ります。ぜひこの記事を参考に、今年の冬スタイルをアップデートしてみてください。＜text＆photo：Chami＞ ※本コンテンツのtop画像は生成AIで作成しています
🌼これはナシ！大人世代こそ避けたい。若作り＆流行遅れに見られやすい【12月のNGコーデ】