¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö¤Ê¤¼Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡×Â¼¾å½¡Î´¤ò½ä¤Ã¤Æ°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÄÀÌÛ¡Ä´ü¸ÂÌÜÁ°¤Ç¤â¹¤¬¤ëàÆæá
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¡ÖÄäÂÚ¥â¡¼¥É¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤È¤Ê¤ë£±£²·î£²£²Æü£±£·»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤¬Éâ¾å¤»¤º¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤À¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤ÉÊ£¿ôµåÃÄ¤¬Â¼¾å¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬ËÜÌ¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ëµåÃÄ¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢»Ô¾ì¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î£Í£Ì£Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡¢¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤â¡ÖÏÃÂê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡á»Ô¾ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ê¤¼Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£Èà¤Ï¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤ÎÆæ¤À¡£Ã¯¤¬ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ò¾Ä´ü´Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î²áÄø¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿µ½ÅÏÀ¤âº¬¶¯¤¤¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ï¡¢Â¼¾å¤Î°µÅÝÅª¤ÊÄ¹ÂÇÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¶õ¿¶¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤ä¼éÈ÷ÌÌ¤Ø¤Î·üÇ°¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢µåÃÄ¤¬ÍÍ»Ò¸«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿£±µåÃÄ¤¬Èà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËËÜµ¤¤Ç¤Û¤ì¹þ¤à¤³¤È¡×¤À¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£µ£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿º£µ¨¤Ç¤â£²£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»ö¼Â¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÄÀÌÛ¤Ï¡ÖÉ¾²ÁÉÔÂ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍò¤ÎÁ°¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ê¤Î¤«¡£Â¼¾å¤Îµî½¢¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤â¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°»Ô¾ì¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£