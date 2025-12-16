北陸新幹線・敦賀から大阪までの延伸について、日本維新の会から提示された8つのルート案。15日に開かれた与党整備委員会で、この8つのルート案を再検証することが決まりました。



ともに京都選出で自民党の西田昌司参院議員と、日本維新の会の前原誠司衆院議員が共同委員長に就き、開かれた北陸新幹線の与党整備委員会の初会合。



議論は互いにけん制する形から始まりました。

自民党 与党整備委員会・西田 昌司 共同委員長：

「現在の小浜・京都ルートの決定に至るまで、関係する鉄道事業者は元より、沿線自治体、経済界等の多くの関係者へのヒアリングを経て、長い時間をかけて議論をしてきました。こうした経緯を十分に理解していただいた上で、議論をしていかなければなりません」



日本維新の会 与党整備委員会・前原 誠司 共同委員長：

「今までの経緯というものをしっかりと学ばせていただくとともにですね、時代の変化もありますし、国民に対する説明責任をしっかりと果たしていくという取り組みで、われわれは取り組ませていただきたいと思います」



初会合に先立ち、維新側が提示しているのは、8つのルート案。

閣議決定されている小浜ルートや、石川県などが再考を求める米原ルートに加え、京都府の舞鶴市や亀岡市を通るルートや滋賀県の琵琶湖の西側を通るルート案を示しています。



この日、初会合ながら、2時間に渡って行われた協議。



その結果、この8ルートを含めた再検討を行うことが決定しました。



自民党 与党整備委員会・西田 昌司 共同委員長：

「われわれも同じようなルートをすでに検討してきたんですが、検討をどういう形でやっていくかというところで、いろいろ腹を割った議論があったと、そういうことですね」



日本維新の会 与党整備委員会・前原 誠司 共同委員長：

「しっかりとデータをベースに議論をし、国民に対してしっかりと説明責任を果たしていくという意味では、こういう合意を得られたことについては、改めてですけれども、自民党さんに感謝を申し上げたいと思います」

整備委員会では、国土交通省に対し、それぞれのルート案の費用対効果を試算するよう指示が出されましたが、結論を得る具体的な時期については、見通しは立っていないとしています。



ゆっくりと進み始めた新幹線の議論。スピードに乗るのは、いつ頃になるのでしょうか。