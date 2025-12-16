″令和最強のメリハリボディ″グラドル・澄田綾乃、撮影姿が「スタイル抜群」「美しい」と絶賛の声集まる
"令和最強のメリハリボディ"と呼ばれ、俳優業や各誌グラビアで活躍中の澄田綾乃が、16日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】"令和最強のメリハリボディ"グラドルが「スタイル抜群」 大胆な"グラビア姿"も（24枚）
普段からグラビアのオフショットや、美しさあふれる近影を投稿している澄田。今回は「ただいま発売中のBOMB1月号に掲載中!! 毎度美味しいものが食べられるグラビア誌最高です 私の中で1番はモンブランだけどチキンもたーーーくさん食べました!! インタビュー記事も読んでね」と撮影姿を投稿。ファンからは「スタイル抜群」など称賛の声が多数寄せられた。
澄田は1999年2月26日生まれ、山口県出身の26歳。オスカープロモーション所属。ドラマ『不適切にもほどがある！』（2024）などにも出演し話題を呼んだ。
引用：「澄田綾乃」インスタグラム（＠nonnon112620）、エックス（@AYANO_SUMIDA9）、TikTok（@cocomoka0226）
