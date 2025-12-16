JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、東京・大手町のパレスホテル東京で2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催し、各部門の受賞者を発表した。今季から米女子ツアーが主戦場の山下美有夢（花王）は、全英女子オープンを含めた同ツアー2勝、日本勢3人目のルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得が評価され、「敢闘賞」と「JLPGA輝き賞」を受賞。囲み取材では喜びを口にしながら、「もう、若くないですよね」とつぶやいた。

米女子ツアーではルーキーながら、メジャー優勝を含めて2勝。年間ポイントランキングも2位で、山下は文句なしの「凱旋受賞」となった。

「まさか今年、ここで表彰していただけるとは。受賞のあいさつは日本語でしたが、やっぱり緊張しました」

赤に近いピンクの衣装については「去年までは黒が多かったので」と説明。記者から「前よりもやせたのでは」と問われると、正直に「シーズンの後半、特にアジアシリーズになってからは食べられなくなって3キロぐらい落ちました」と明かした。

その上で、「来季はそうしたコンディションの管理もできるようにしたいです。今、24歳ですが、もう、若くないですよね。18歳の選手もプロになっていますし、私はこれから飛距離もだんだん落ちていくと思うので」と漏らした。

米女子ツアーのオフは短く、来年1月下旬からは長い戦いが始まる。世界のトッププロになった山下の目標は、今季の自分を超えること。そのために「早い段階で勝ちたいです」と言葉に力を込めた。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）