『チェンソーマン レゼ篇』原作・藤本タツキインタビューやデンジ＆レゼの新規イラスト収録の冊子を配布へ
現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、新たな入場者プレゼント第7弾が発表。原作者・藤本タツキの鑑賞後新規のインタビューに加え、藤本タツキ、米津玄師、スタッフ陣のこれまでの描き下ろしイラストなどが収められた、メモリアルコレクションが配布される。
【写真】メインアニメーター・庄一氏によるデンジ＆レゼの新規イラスト
シリーズ累計発行部数3400万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
本作は、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
公開から87日間（9月19日〜12月14日）で観客動員628万人、興行収入96.1億円を突破し、国内の歴代興行収入トップ56位にランクイン（12月15日時点／興行通信社調べ）。また、日本を皮切りに100以上の国と地域で公開された本作は、国外の興行収入は12月7日時点で、1億1824万ドル（約184億円 1ドル＝156円換算）を突破している。
今回発表となった入場者プレゼント第7弾は、原作者・藤本タツキの鑑賞後新規のインタビューに加え、藤本タツキ、米津玄師、スタッフ陣のこれまでの描き下ろしイラストなどが収められた、メモリアルコレクション。表紙はキャラクターデザインの杉山和隆氏描き下ろしによるデンジとレゼだ。
そのほかにも、メインアニメーター・庄一氏によるデンジとレゼの新規版権、制作スタッフによる公開前のカウントダウンイラスト＆新規コメント、海外イベントで公開されたイラスト、これまで公開されたキービジュアルなども収録されており、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を振り返るメモリアルな一冊になっている。
入場者プレゼント第7弾は、12月20日より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』上映館にて、本作鑑賞一人につき1つプレゼント。無くなり次第終了となる。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
【写真】メインアニメーター・庄一氏によるデンジ＆レゼの新規イラスト
シリーズ累計発行部数3400万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
公開から87日間（9月19日〜12月14日）で観客動員628万人、興行収入96.1億円を突破し、国内の歴代興行収入トップ56位にランクイン（12月15日時点／興行通信社調べ）。また、日本を皮切りに100以上の国と地域で公開された本作は、国外の興行収入は12月7日時点で、1億1824万ドル（約184億円 1ドル＝156円換算）を突破している。
今回発表となった入場者プレゼント第7弾は、原作者・藤本タツキの鑑賞後新規のインタビューに加え、藤本タツキ、米津玄師、スタッフ陣のこれまでの描き下ろしイラストなどが収められた、メモリアルコレクション。表紙はキャラクターデザインの杉山和隆氏描き下ろしによるデンジとレゼだ。
そのほかにも、メインアニメーター・庄一氏によるデンジとレゼの新規版権、制作スタッフによる公開前のカウントダウンイラスト＆新規コメント、海外イベントで公開されたイラスト、これまで公開されたキービジュアルなども収録されており、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を振り返るメモリアルな一冊になっている。
入場者プレゼント第7弾は、12月20日より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』上映館にて、本作鑑賞一人につき1つプレゼント。無くなり次第終了となる。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。