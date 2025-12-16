伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ56歳、ノースリーブ×シースルー姿で美スタイル全開！ 「若すぎる」「可愛い」
昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、16日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露した。
【写真】かとうれいこ56歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
インスタグラムでは美しさあふれる近影などを度々投稿。今回は「これから撮影 詳細はまたお知らせいたします すっかり朝が寒くなりましたね 12月は体調を崩しやすいから 皆さん、気をつけてお過ごしくださいね」と、シースルーのノースリーブトップス姿で魅せた。ファンからは「可愛い」などのコメントが多数寄せられている。
■かとうれいこ
1969年生まれの55歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
