iPhoneの「写真」アプリにおいて、Androidスマートフォンで撮影した写真に赤いフィルターがかかったように見えることがあると海外で報告されています。

海外SNSのRedditに寄せられた報告によれば、この写真の赤みは「画像をタップしてズームしたときにだけ現れる」とのこと。プレビューのサムネイル画像の色には問題がないため、ライブラリからはその異変に気づかない可能性があります。

海外メディアの9to5Macによれば、この現象はiPhoneの写真アプリが「カラーフィルターが適用されている」と認識しているのが原因とのこと。そのため、画像を開いて「編集」→「オリジナルに戻す」をタップすると、フィルターが解除され、画像は元通りに表示されます。

現時点では、具体的にどのような状況下でこのバグが発生するのかは不明。ただしこの現象が発生するのは、iPhone以外で撮影された写真ということは共通しています。おそらく、写真アプリのカラープロファイルの解釈に何らかの問題があるようです。

本稿執筆時点で、アップルからこの問題に関するアップデートなどは報告されていません。お気に入りの写真が急に赤くなってしまっても、慌てずに上記の解決方法を試すか、しばらくは状況を見守るのがよさそうです。

Source: Reddit 1, 2 via 9to5Mac

