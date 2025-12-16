元鉄工所勤務グラドル25歳、タイトな赤ニット姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」「魅力的」 絶賛の声集まる
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、16日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。
【写真】元鉄工所勤務25歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今回は「冬は赤いニット着たくなるよしのさんです 最近は痛いくらい冷える日もあったりしてびっくり 寒さが本格的になってきましたね…！ あったかくして過ごしてね」と、タイトな赤ニット姿で魅せた。ファンからは「可愛すぎ」「スタイル抜群」などの声が多数寄せられている。
引用：「ちとせよしの」インスタグラム（＠chitose_yoshino）
