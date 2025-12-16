名古屋の街に活気をもたらす「夜市」が広がりを見せています。

名古屋の夜を艶やかに灯す明かり。

おいしい香りが、煙や湯気とともに食欲を誘います。

都心を流れる堀川沿いで、月イチで行われるのが「なやばし夜イチ」。

始めてから15年。名古屋を代表する夜市となりました。

「“人間交差点”みたいに呼んでいて。いろんな人がここで出会う。うれしいですね、そういう光景を見ると」(なやばし夜イチ 代表 寺園風さん)

台湾の観光地で有名な「夜市」を再現したイベントは、毎年1回、栄で開かれています。

「夜が早い」と言われる名古屋の街ですが、夜市を開くと、どこも賑わいと活気に溢れています。

市も、観光資源として注目しています。

「『栄の中心で行われているね』となると、どんどん人が外に出てくる。夜市のイベントが恒常的にあるのはいいこと」(名古屋市観光文化交流局 中村有志さん)

住宅街にユニーク夜市

一方、住宅街のど真ん中で、2024年からユニークな「夜市」を開く場所があります。

昭和30年、名古屋市北区に開業した「金城市場」。

かつては、地域の台所を担っていました。

平成から令和へと時代が変わりゆく中で、20あった店はわずか1店に。

寂れつつあった金城市場が、夜市で復活しました。

「いろんなものが食べられるので、楽しみに来ています」(客)

「気軽に来られて楽しめる。おもしろい」(客)

月に1回のペースで夜市を開いたところ、今では飲食店や雑貨店が20店舗以上並ぶようになりました。

栄にも「出張夜市」

金城市場の仕掛け人は、ライターの小田井孝夫さん。

5年前、東京から名古屋に戻り、祖父母が残した市場を継ぎました。

「古い建物や空き地が簡単に駐車場になったり、マンションになったり、何かいたずらな繰り返しに対して疑問はもっていた。自分で決断できる土地がある以上は、そういうふうにはしたくない」(金城市場 小田井孝夫さん)

市場とほぼ同い年の建物が、中部電力ミライタワー。

10月、タワーのホテルから声がかかり、2日間限定の夜市を開きました。

「金城夜市」の評判はSNSなどを通して広まり、今では「出張夜市」としてあちこちから声がかかるようになりました。

「『金曜の夜にあそこまで人が来たのは久しぶり』と主催者側に言われて。海外の人もいっぱいいた。普段見ないよね、北区では」(金城市場 小田井康子さん)

結婚式を金城市場で

小田井さん夫妻が管理しているのは、市場のほかに空き家が数軒あります。

この空き家に、夜市の出店者が店を構え始めました。

「金城市場を見つけて、おもしろい街だなと思って。そこから古民家を探しはじめました」(稲垣雅也さん)

稲垣雅也さんは、金城夜市でシュウマイとお酒の店を出しています。

この稲垣さん手作りの料理がお店でも食べられると、地域でも評判です。

稲垣さんは11月、結婚式を挙げました。

誓いを立てる場所に選んだのが金城市場です。

「金城市場を使って結婚式をまだやったことがないので、やったことないことをやりたい」(稲垣さん)

「ザ・結婚式より、金城市場の方が北区で店をやっているのもあり、いろんな人に感謝を身近に伝えられる」(李美さん)

「想像以上のものが企画されていく」

式の準備と運営に、夜市の仲間が集まりました。

市場での初めての結婚式に、アイデアを出し合います。

「ここで結婚式をやるようになったかと感慨深い。想像以上のものが、どんどん企画されていく感じが面白い」(小田井孝夫さん)

「もう夜市と同じノリです」(康子さん)

ビール瓶に花を生けました。

両家の席は、普段から使っている長イスで。

オーナーが立ち会い人を務めます。

秋晴れの結婚式日和。夜市の店からずらりと料理がそろいました。

通常営業の店でランチのお客さんも、つられて乾杯。

「金城夜市の雰囲気を出していてすごく楽しい。堅苦しい結婚式ではなく、自分たちのイメージする式ができるのでは」(近所の人)

「この場所があるから、みんながつながっている」

ウエディングケーキを作ったのは、近所の空き家で店を開いたパン屋さん。

「店がある金城市場でケーキを作れて本当にうれしい。この場所があるから、みんながつながっている感じはとてもある」(ホボベーカリー 山岸真希さん)

「昭和の市場」という空間は、改めていろんな可能性を示してくれます。

「我々のやり方が正解かどうかわからないが、新しい金城市場の使い方ができたのかな」(稲垣さん)

「結婚式ができるなら『じゃあこんなこともできるんじゃない』と、みんながすごくいろんなことを考えている」(小田井康子さん)

名古屋市 から表彰

それは11月のこと。

小田井さん夫妻の活動がまちづくりに貢献しているとして、名古屋市の「まちなみデザイン賞」を受賞しました。

市場の活動に期待が寄せられています。

「我々がうかがい知れないところで、金城市場が未来の発信地になっている。ゆだねるしかない」(小田井孝夫さん)