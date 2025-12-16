MUCCが2025年ラストを飾るシングル「Never Evergreen」を12月10日にリリースした。表題曲「Never Evergreen」は逹瑯(Vo)、2曲目「夜風(よるかぜ)」はミヤ(G)、3曲目「茨-イバラ-」はYUKKE(B)がそれぞれ作詞と作曲を手掛け、三者三様の解釈で“MUCCの最高のポップ”を探求し、表現した。

曲調はまちまちだが、歌詞には共通して切なさや郷愁が漂っているため、コンセプトを決めて制作に臨んだのかと想像したが、そうではなかった。3人が同じ時代を生き、メンバーとしてバンドの状況を共有しているからこそ、自然と醸し出されたものなのだという。

3曲中最もラウドにして、ライヴのフロアで既にファンを暴れさせている「茨-イバラ-」の作者YUKKEに登場してもらい、楽曲誕生の背景を尋ねた。11月5日には46歳のバースデーライヴを開催、＜LUNATIC FEST. 2025＞等のイベントにも出演するなど濃密だった11月を振り返りながら、MUCCの現在地を掘り下げたロングインタビューをお届けする。

◆ ◆ ◆

■結成から28年、人生的には46年

■タイムラプスのイメージがあった

──シングル「Never Evergreen」はメンバー三者三様の個性が際立つ曲揃いで、歌詞には切なさや郷愁が統一感として漂っている印象を受けました。シングルが完成した今、手応えはどうですか？

YUKKE：まず、しっかりとCDで新曲を出すのは久しぶりな感じがしています。たまたま同時期に3人が制作をした結果、ひとり1曲の作詞作曲をひとつのシングルに収録する形に落ち着いた、という感じです。今の時期にリリースする新譜としては特別なものになってるんじゃないかな。やっぱり同じ状況下、時間の流れで生きている3人なので、同じぐらいの時期に歌詞を書くとどこか通じ合う部分があるんだな、と。

──事前に「こういうコンセプトでつくろう」という話はなかったんですね？

YUKKE：歌詞に関してはなかったですね。曲に関してはレコード会社のスタッフやプロデューサーから「今回、MUCCの最高のポップを全員つくってみましょう」という提案があって。そこに向かってつくっていきました。

──YUKKEさん作詞作曲の「茨-イバラ-」は、ホップとは言っても、ラウドでパンクな要素も感じます。ご自身の中で、ポップはどういう解釈だったんでしょうか？

YUKKE：ポップって、たぶん人それぞれの定義がある幅広い言葉だと思っていて。自分的には、ライヴの後半ブロックでお客さんと一緒に上げていくような曲をつくろうとしている期間が、ここ3年ぐらいずっとあったんです。だけど、なかなか形にならなかったのもあって。その“つくりたい”とずっと思っていた部分を、今回作曲に向けたという気持ちでした。ラウドな部分やヘヴィな部分は、プリプロの作業中とかにバンドで触っていく中でつくり出されたアレンジで、ライヴ用になっていったという感じです。

──なるほど。

YUKKE：「茨-イバラ-」に関しては、結構早い段階で、表題というよりカップリング前提で進めていこうという話をリーダー(ミヤ／G)としていて。もし「茨-イバラ-」が表題だったら、またアレンジも違っていたと思います。

──メロディーを聴いていると、バラードに仕上げても名曲になるポテンシャルを感じましたが、具体的にはどういったところからつくり始めたのですか？

YUKKE：順番的に言うとサビのイメージはずっと前からあって。わりと高いテンションで始まって、そのサビの落ち着くところでほんの少しでもいいから懐かしい気持ちになる部分を入れたかったですね。歌詞で言うと“旅の途中”のところで、ちょっと懐かしい雰囲気のあるメロディーも入れたいというイメージは、2年前ぐらいからありました。

──そんなに前からあったんですね。

YUKKE：鼻歌を歌いながら“旅の途中”という歌詞だけがずっとあったので、歌詞に関しても、過去を振り返るようなものになるだろうな、というのは考えていました。

──“コワレタ世界の隙間に”とか、“未来なら笑えてる気がして”という歌詞は、逆に言うと現在は笑えていない状況なんだな、と感じられるというか。

YUKKE：バンド結成から28年で、自分の人生的には46年で。過去と未来を見た時に、自分が時間の軸の中心に立っているとして、タイトルにはしなかったんですけど、星空とかを観測する“タイムラプス”のイメージがあったんですね。

──一定の感覚で撮影した静止画を、連続してコマ送りで見せる動画ですね。

YUKKE：いろいろな星がずっと流れていく、その中心に自分は立っている、というイメージで書いていったんです。

──タイムラプスというモチーフは、YUKKEさんの中で昔からあったものなんですか？

YUKKE：いや、今回初めてです。

──どこから湧いてきたイメージなんでしょうか？

──ロマンティックですし、インパクトの強いタイトルですよね。

YUKKE：やっぱり過去にはいろいろなことがあって、今まで歩んできた人生は茨のようなトゲトゲの道だなと思ってて。MUCCの道のりって本当にすごく凸凹してるよなって思ったんですね。個人的には、キャンプに行くようになったから……と言っても、キャンプ場で歌詞を書いたわけではないんですけど（笑）。山の中とかでいろいろと考えたりすることが多くなって。その状況を自然と頭の中に置いて書いていましたね。星空ってやっぱり流れていくし、“さっきはあっちにあったのが今はこっちにある”というような……まぁそれは当たり前のことなんですけど。タイトルは、自分の過ごしてきた長い時間に置き換えたら、タイムラプスより漢字一文字とかのほうが“らしい”かもしれないなって。

YUKKE：自分から“茨”という言葉ってあまり出てこなかったので、最後に付けたんですけど、すごくしっくりきました。

──愚問かもしれませんが、地元の茨城も関係ありますか？

YUKKE：“そう言えばそうだな”というところで。そういう意味も含めて、より良くなりましたね（笑）。

＜YUKKE(5)46歳BIRTHDAY LIVE ♰夢幻♰＞

──この曲は11月5日のバースデーライヴ＜YUKKE(5)46歳BIRTHDAY LIVE ♰夢幻♰＞でも披露されています。お誕生日おめでとうございました。

YUKKE：ありがとうございます。＜Love Together＞という対バンツアーでは、もう既に3曲とも披露していたんですけどね。僕のバースデーライヴはLa’Mucc(※90年代ヴィジュアル系の様式美を踏襲した、MUCCの幻影バンド)とのツーマンだったので、多くてもMUCCで10曲、その中で新曲を3曲やってしまうのもなって。

──バースデーライヴにはGLAYのJIROさんがサプライズで登場したんですよね。イベント＜V系って知ってる？＞のGLAY Respect SessionではJIROさんからご本人のベースを借りて出演されましたし、JIROさんへの憧れを公言しているYUKKEさんですから、ちょっとした事件でしたよね。

YUKKE ：事件ですよ！ いまだに同録だったり映像だったりを観てますからね（笑）。

──茨の道だったかもしれませんが、夢もたくさん叶えてこられているYUKKEさんであり、MUCCの軌跡なのかなと。

YUKKE：高校生の自分からしたら、「JIROさんに会いたい」が夢だったと思うんですよね。数年前にお会いすることはできて、もちろんうれしかったんですけど、まさか一緒のステージに立ってツインベースで大好きな曲(GLAYの『SHUTTER SPEEDSのテーマ』)を演奏できるなんて。本当にサプライズで、僕も予想していなかったことです。ビックリするような初めてのことがまだたくさんあるんだな、と。

──夢を叶えていくYUKKEさんの姿を見ることによって、ファンの方も生きる希望が湧いたのではないでしょうか？

YUKKE：希望が湧いてくれたらうれしいですけど、あの瞬間はそこまでファンの子のことを考えられなくて、JIROさんしか目に入らなかったです（笑）。“嘘でしょ!?”って。11月は本当にそういう月間で、先日出演した＜LUNATIC FEST. 2025＞もそうだし、＜CROSS ROAD Fest＞も本当に良かったし、希望が湧いたのは僕のほうで。高校生時代の自分の衝動を、目の前でまた思い出させてもらえて。「先輩の背中が大きい」とかよく言いますけど、先輩の背中の数が多いので、本当にすごいなと。先輩たちに挟まれながら、自分たちもそういう背中見せられたらいいな、と思いました。

──MUCCの皆さんは後進のバンドに大きな影響を与えていると思います。

YUKKE：そうだといいですね。

■明るければポップというわけでもない

■言葉のダメ押しがすごく刺さります

──「茨-イバラ-」のお話に戻りますと、逹瑯さんの歌唱が歯切れよく、エネルギッシュだと感じました。YUKKEさんからはどのようなボーカルディレクションを？

YUKKE：特に僕からはディレクションしていないですね。自分が書いた歌詞や曲のレコーディングの時は立ち会わせてもらって、その場で聴きながらやっていますけど、特に「こうして、ああして」というのはなかったです。あからさまに「そこはそうじゃないな」というのが別にないので任せています。逹瑯の言葉として歌ってもらえているからすごく満足しているし。

──なるほど。

YUKKE：自分であまり書いたことがなかったテーマだったので、これまでに書いてきた歌詞よりも、自分的にはすごく素直になれたなとは思っているんですね。書き方としても、オブラートに包んでいた部分を落ちサビでだけは少し脱いでみようとか。そういう書き方ができたんだな、ということが分かりました。

──逹瑯さんの歌を聴くことで、そう気付けたと。ご自身の進化や成長を感じられたんですね。

YUKKE：そうですね。もちろん逹瑯が歌っている声を想像しながら歌詞を書いていて、それ以上にまたいい歌を歌ってくれるので、その辺は全く心配していませんでした。どこだったか、具体的には忘れてしまったんですけども、すごく好きな歌い方をしているところもあったし。

──終盤で感情が昂ぶっていく感じがすごくいいな、と思って聴きました。

YUKKE：そうですよね。ライヴで披露すると、サビでフロアがグチャグチャになって騒いでくれていて。2年前からそういう曲をつくりたいと思っていたのが、お客さんに実際にそういう景色を見せてもらえてるなと。音源では、歌詞を見ながら聴くという楽しみ方もしてもらいたいなと思っています。

──ベースプレイについてはどんなことを意識しましたか？

YUKKE：すごく新しい何かに挑戦するようなアプローチをしたというよりは、“ライヴだったらきっとこう行くよね”という意識でプレイしましたね。ステージの前方に行ってお客さんの前でワーッ！てやりたいから、ここはすごく細かいフレーズにはしたくないなとか。だから、“ここのフレーズはこれでいい”というような考え方をしたり。本当にライヴを想定した曲になっていますね。

──表題曲の「Never Evergreen」は逹瑯さんの作詞作曲です。逹瑯さんらしさに溢れた曲だと感じましたが、YUKKEさんはどういう印象を持たれていますか？

YUKKE：歌詞が乗って、曲としてすごく“大きな歌詞”というか、僕的にも大事にしていくだろう曲になったな、という感触はあります。逹瑯の曲に対してはいつも“逹瑯らしい”と思うんですけど、今回もやっぱり“らしさ”がちゃんとあるなって。“サビなのかな？”と一瞬思わせるBメロがあって、その後にちゃんとサビが来る構成も面白かったし、“たしかにそういう曲、これまでなかったよね”と。別に明るければポップというわけでもないし、刺さるメロディーであったり、歌詞もリフレインで言葉が乗ってくる感じがあって、すごくポップですよね。“どうして どうして 夢が終わる”のところは、言葉のダメ押しがすごく刺さります。

──ベーシストとしては、「Never Evergreen」はどういう意識でアプローチされましたか？

YUKKE：3曲同時とか4曲同時で作業している中で、やっぱり1曲1曲、表情の見せ方は違っていいかなと思っていて。2曲目の「夜風(よるかぜ)」のアプローチとも感触の違う、メロディに…という意識がありました。しっかり曲を支えて、主役の旋律がちゃんと乗るような土台をつくって、メロディーをよく聴かせてあげたいというのがやっぱりベースの根底にあるので。そういうところで抑えた分、曲が持っている激しさは間奏のベースで出せている気がしていて、ライヴでもそういう表現にしています。

＜LUNATIC FEST. 2025＞

──＜LUNATIC FEST. 2025＞では、「Never Evergreen」をセットリストの最後に披露されていました。MUCCのバンドとしての攻めのアティテュードが表れていたと感じましたが、YUKKEさんはどう捉えていますか？

YUKKE：フェスのセットリストに関しては、いろいろな見せ方があると思うんですよ。全員が知っている曲で貫き通すのも手法だし。初めて観てもらえる人には、これからのMUCCの一面をその場でひとつ提示して、過去の楽曲は後から気になって聴いてもらえればいいのかなって。やっぱり今一番見せたいところは“これから”なので、そこを最後に聴かせられたのは良かったんじゃないかなと思います。

──「Never Evergreen」をシングルの表題にしよう、というのは最初から決まっていたんですか？

YUKKE：いや、「Never Evergreen」か「夜風(よるかぜ)」かどちらかで行こうという感じでした。その時点で、「茨-イバラ-」に関してはカップリングに決まっていたんですけども。

──なるほど。「Never Evergreen」のミュージックビデオは、ノスタルジックでセンチメンタルな雰囲気ですね。

YUKKE：すごくいいと思います。以前もお仕事したことのある映像監督さんとまたご一緒させてもらって、MUCCのこともよく知ってくれているし。以前の曲は結構CGを使うタイプのMVだったんですけど、今回はそれとも全く違って。より深く曲のメッセージも見えると思うので、ぜひ観てもらいたいですね。

──衣装のコンセプトも含めて、ヴィジュアルがかなりナチュラルな感じですよね？

YUKKE：今回はそうですね。最新アーティスト写真を発表した時には「変わったね」という意見を結構目にしました。着飾るとか新しいとかいう方向性よりは、等身大であったり、なるべく素に近い自分たちのほうが、今回のコンセプトとはすごくリンクする気がしていて。全員がデニムの生地を使っているんですけど、その辺はリーダーから出たアイデアでした。あまりバンドでこういうスタイリングをしたことはなかったなって。

──新鮮でした。以前よりも歌詞を多く書かれるようになっているYUKKEさんから見て、逹瑯さんの歌詞に対して感じたことや発見は何かありましたか？

YUKKE：俺からしたら、逹瑯とリーダーは歌詞のアドバイスをもらっていたふたりだったんですね。歌詞に関するアドバイスって、あまりいろいろな人に聞いたりしてきてないんです。だけど、ふたりには最初から見せているし、「こうしたほうがいい」とか、昔から言ってくれているので聞いてきたんです。ふたりとも200曲近く歌詞を書いていると思うんですけど、“そういう表現があるんだな”というのは、今もやっぱり毎回思います。新しいテーマも出てくるし、“その気持ちを歌うんだ？”とか。“これだけ書いてきてもまだ枯渇しないんだな”と思いますね。

──その偉大さが改めて分かる、と。

YUKKE：「Never Evergreen」の逹瑯の歌詞については、リフレインであったり、手法としてはあることかもしれないですけど、そこは新鮮だったし、さすがだなと思いました。聴くだけじゃなくて、歌詞を見ても楽しめるというか、こちらに考えを委ねてくるのも面白い。“『 』とったら涙も消えた”の『 』の部分には、“全角で何文字開けてるのかな？ 何か意味があるんだろうな”とか。

──YUKKEさんもやはり刺激を受けますか？

YUKKE：受けますね。「夜風(よるかぜ)」も含めて、同じテーマで書こうと言っていたわけじゃないんですけど、メンバーなので、やっぱりどこかに同じ匂いがするなって。そういう3曲が1枚のCDに入ることってそんなにないので、ちょっと特別なシングルでもあるのかなとは思っています。

■まだやっぱり“旅の途中”だと思います

■今こそ地に足を付けて踏ん張らなきゃ

──「夜風(よるかぜ)」はミヤさん作詞作曲。YUKKEさんは完成版をどう捉えていますか？

YUKKE：デモから本番までリーダーが構築してつくっているので、途中でガラッと曲の印象が変わるということはないんですけど、単純に聴いていて面白い曲だなと。フレーズの細かさであったり、最初聴いた時は難しそうかなと感じたけど、やはり面白そうだなとも思ったし。もうライヴでも披露しているんですけど、ベースも細かいニュアンスで、これまでしたことのない運指というか、初めてのプレイを取り入れていて。ライヴでも音源でもベースがよく聴こえてくるので、楽しんでもらいたいです。曲の一部分を切り取って、様々なSNSだったり人の目に触れるいろいろなところに置いても面白い反応が返ってきそうな曲だなと。

──的外れだったら申し訳ないんですけど、ボカロPの曲が好きなリスナー層にも響きそうな印象があります。

YUKKE ：まさにそのあたりとか、TikTokにあっても使いやすそう。そういう感触の曲はMUCCとしては意外と初めてで。たとえば、「大嫌い」とかもそういうところで聴いてもらったら楽しんでもらえそうな気がするし、「夜風(よるかぜ)」に関してもそうで。だから、どっちがシングルの表題曲でもよかったし、いつもとは違う見せ方ができたと思います。歌を聴いてもらってもいいし、ギターやベースとか楽器のユニゾンのところも楽しめる。どこを切り取っても“うわ、これ楽しそう！”ってコピーしたくなるかもしれないし。新しい風というか、これまで届かなかった場所や届かなかった人たちからの反応が面白そうだな、と思います。

──今作は49枚目のシングルですね。50枚目という節目のひとつ前だからこそ、逆算して「こういうシングルにしよう」という戦略もあったのかな？と。

YUKKE：49枚目だったことは、こういうインタビューを受ける中で自分たちも気付きました。でも、50枚近く出してきてるってすごいことだなとは思います。

──すごいですよ。シングルを大事につくってこられたバンドでもあるんですね。

YUKKE：たしかに、周りを見たら50枚シングルを出している仲間のバンドはいないかも。

──2025年内最後のシングルである、という点では何か意識されましたか？

YUKKE：そこまでは意識していなかったですね。12月に発売されることは決まっていたんですが、制作自体は7月末ぐらいにしていて。シングルとしてはちょっと久しぶりだったのかな？

──2024年12月にデジタルEP「invader ep」をリリースされましたが、フィジカルのCDシングルは2024年6月の「愛の唄」以来ですね。

YUKKE：今気付いたんですけど、もしかしたらLa’Muccが「Eyes」というシングルを出したので、正確には49枚目じゃなくて今作が50枚目になっちゃうかもしれない（笑）。ま、MUCC名義では49枚目です。

──（笑）。シングルは12月10日リリースですが、現在は＜Love Together＞ツアー真っ只中ですね。

YUKKE：まだ始まったばかりです。＜Love Together＞ツアーは、刺激もありつつすごく楽しくやらせてもらっていて。1年ぶりですけども現時点で2本を終えて、以前の感覚を思い出した感じがしているところ。対バン相手が変わるとその日のライヴも全然違って、もちろん自分たちもやっていて刺激がもらえるし、来てくれる方たちも何かを感じてくれたらうれしいですね。すごくやりがいのあるツアーだなと思っています。このツアーがどう変化していくか、どう化けていくか、というのが楽しみです。

──11月13日には、＜MUD FRIENDS 2000〜2005＞をZepp DiverCity Tokyoで開催しました。濃厚なイベントだったと思いますが、どんなことを感じましたか？

YUKKE：Waiveという友だちのバンドは、20数年一緒に同じシーンでやってきて。去年ツーマンライヴをやって、“対バンはそこが最後になるかな”ってその時点では思ったんです。だけど、Waiveが解散(※2026年1月4日の日本武道館ワンマンがラスト)する前に、やっぱりPsycho le Cémuと3バンドでもう一回集まって、そこにSATOち(ex MUCC)とかも呼んで、13人勢揃いしたのは、すごく自分たちらしいし、この3バンドらしかったな。3バンドで集まるのはライヴとしては最後ですけど、やってよかったと思います。すごくWaiveのライヴを見る機会が多くて、＜CROSS ROAD Fest＞でもいいパフォーマンスをしてたので、“すごいだろ？ ウチの同期”みたいな気分になったんですね。観てくれる人たちに対しても、すごく誇れる仲間だな、というのを痛感してます。

──温かいですね。ライバルとして切磋琢磨してきた存在でもあると思うのですが。

YUKKE：ありましたよ、もちろん。ライバルでもあり、数少ない仲間でもある。来年、普通に僕らは活動しますけど、Waiveというバンドがない世界での活動になるんだというのは、ちょっと不思議なところがあります。

──そういう同期の姿を観つつ、今、YUKKEさんはMUCCとしての今後をどう考えていますか？

YUKKE：自分たちがそういうことを考える時になったら、ちゃんと考えると思うんですけど、まだやっぱり“旅の途中”だと思います。同時に、今こそ地に足を付けてちょっと踏ん張らなきゃいけないな、とも思っていたりもしますね。

──最後に、YUKKEさんは歳をひとつ重ねられて、何か心境の変化はありますか？

YUKKE：46歳になったからどうというのは特にないです。でも、この刺激的な11月を経験する中で、“頑張ろう”という気持ちになったし、怪我なく健康に、というのは思ったかもしれないですね。昔よりファンの子たちが心配してくれることがどんどん多くなっていて……って言いながら、今タバコを吸っていますが（笑）。まぁ誕生日にファンの子たちからいっぱいプレゼントでタバコをもらったから。

──いただいた分を吸い終わるまでは、辞められないですね（笑）。“まだ旅の途中”と「茨-イバラ-」でも歌われていますので、これからもお元気で、活躍を拝見するのを楽しみにしております。

YUKKE：はい、頑張ります。

取材・文◎大前多恵

初回限定盤

通常盤

■マキシシングル「Never Evergreen」

2025年12月10日(水)発売

【初回限定盤(CD＋DVD)】

TKCA-75314 3,200円(税込)

▼DVD収録内容

1 Never Evergreen Music Video

2 Documentary of Never Evergreen

【通常盤(CD)】

TKCA-75315 1,500円(税込)

▼CD収録曲 ※初回限定盤CD / 通常盤は同内容

1 Never Evergreen

2 夜風(よるかぜ)

3 茨-イバラ-

4 Never Evergreen (Original KARAOKE)

5 夜風(よるかぜ) (Original KARAOKE)

6 茨-イバラ- (Original KARAOKE)

【逹瑯モデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10053 ￥8,800(税込)

【ミヤモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10054 ￥8,800(税込)

【YUKKEモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10055 ￥8,800(税込)

※メンバーデザインによるモバイルバッテリー＋CD(通常盤)

※MagSafe対応・PSE適合品・IC保護機能：過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止付)

https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255

■＜MUCC 「Never Evergreen」」発売記念インストアイベント＞

『📸MUCCと記念撮影会📸』

▶10月31日(金)18:00〜 東京：エンタバアキバ

参加メンバー：逹瑯・ミヤ・YUKKE

▶11月27日(木)18:00〜 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店

参加メンバー：YUKKE

▶12月06日(土)18:00〜 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店

参加メンバー：ミヤ

▶12月10日(水)18:00〜 東京・西新宿(会場詳細後日発表)

参加メンバー：逹瑯・ミヤ ・YUKKE

▶12月19日(金)18:00〜 茨城・タワーレコード水戸オーパ店

参加メンバー：逹瑯

※11/27、12/6、12/19特典会参加レギュレーション

初回限定盤1枚：2ショット撮影会&ポストカードにサイン

通常盤1枚：2ショット撮影会

※10/31・12/10特典会参加レギュレーション

初回限定盤1枚：4ショット撮影会&ポストカードにサイン

通常盤1枚：4ショット撮影会

『🎄リミスタMUCCリスマス🎄』

▶12月25日(木)14:00〜 インターネットサイン会

参加メンバー：逹瑯・ミヤ・ YUKKE

詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_top/MUCC.html

（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ MUCC係

info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp

■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞

11月02日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

ゲストバンド：摩天楼オペラ

11月03日(月) 愛知・名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

ゲストバンド：RAZOR

11月24日(月) 東京キネマ倶楽部

open17:15 / start18:00

ゲストバンド：梟

11月25日(火) 東京キネマ倶楽部

open18:15 / start19:00

ゲストバンド：メリー

11月28日(金) 大阪STUDIO PARTITA

open18:15 / start19:00

ゲストバンド： XANVALA

11月29日(土) 大阪STUDIO PARTITA

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： nurié

12月20日(土) 茨城・水戸ライトハウス

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： MAMA.

12月21日(日) 茨城・水戸ライトハウス

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： CHAQLA.

▼チケット

前売 8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要

※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席

※他会場：スタンディング

◾️ライヴ／イベント出演情報

▼2025年

＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

12月31日(水) ＠千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール / イベントホール

▼2026年

＜アルルカン Presents「束の世界-SONOSEKAI-2026」＞

3月01日(日) ＠東京・EX THEATER ROPPONGI

