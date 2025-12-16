第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２、３日）で３年連続２５回目の出場となる中央学院大が１６日、千葉・我孫子市のキャンパスで合同取材会を行った。川崎勇二監督（６３）は「隠し事は一切しません。隠すような大学ではありません」と宣言し、各区間の候補をそれぞれ並べた。

前回の往路はエースの吉田礼志（現ホンダ）ら上級生を序盤に並べたが、今回は下級生が多く並ぶ。予選会で日本人トップの近田陽路（４年）は１区か２区が予定されているが、他の候補は全て下級生。前回３区を走った市川大祐（３年）は近田と同じく１区か２区の予定で、３区から５区はいずれも２年生か１年生の選手が現時点での候補に挙がる。一方で、４区には副将の黒谷優（４年）を筆頭に４年生が多く名を連ねている。

川崎監督は「昔と違って穴の区間がない」と頭を抱えながら、「（上位）８番くらいまでは固いが、９番から１５位くらいまでは全部一緒」と分析。「復路でぽんと行けるだけの能力を持てるか」と、新春の箱根路での戦いを見据えた。

多くの区間で候補に挙がるのは長友英吾（２年）。川崎監督の構想の中では４、７、９、１０区の４つに入っている。予選会はけがで出場しなかったが、川崎監督は「練習でも上りも下りも苦にしない。マルチ的な人間。どこでも使えるように準備はしている」と評価しており「化ける可能性があるのは長友」と期待を寄せた。