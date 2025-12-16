ラッパーのスヌープ・ドッグ（54）が、2026年冬季オリンピック・パラリンピック（イタリア・ミラノ＝コルティナ）において、米国代表チームの「チーム・ビハインド・ザ・チーム」に名誉コーチとして参加することが米国オリンピック・パラリンピック委員会（USOPC）から発表された。



【写真】パパの顔だね～娘と笑顔の２ショット

昨年のパリ五輪でもチームを盛り上げたスヌープは、今回の役割について「チームUSAのアスリートこそ本当のスター。僕はただ応援して、元気づけて、サイドラインからちょっとした知恵を落とすだけさ」とコメント。さらに「このチームは才能、ハート、そしてハッスル、スポーツの最高の姿を示している。そこに少しでも愛とモチベーションを加えられるなら、それが僕にとっての勝利だ」と意気込みと語った。



スヌープの名誉コーチ就任は、長年取り組んできた草の根スポーツ支援の延長線上にある。スヌープの「Snoop Youth Football League」は、障害の有無を問わず約1万5千人の若手アスリートを支援してきた実績を持つ。また、来年2月の大会では、スヌープは再び米NBCとタッグを組み、放送にも関わる予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）