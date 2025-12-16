２０２１年末でテレビ朝日を退社し、１０月から二人の子供、夫の家族とともにハワイに移住し在住の元アナウンサー・大木優紀さん（４４）が１６日までにＳＮＳに動画を投稿。ホノルルマラソンを応援した様子を公開した。

現地時間１４日に開催されたホノルルマラソンでは、沿道で近所の人たちと紙コップに入れた「コーラ配り」をしたことを明かし、「楽しみにしていた狩野英孝さん登場 なんと、生でクセスゴ歌を披露して頂いちゃいましたー 大興奮っ！！！」と狩野英孝が立ち止まり、子供たちに「車で送ってほしい（気持ち）」と笑わせている動画をアップ。

さらにテレビなどで大反響となったクセスゴ歌、ＭＯＮＧＯＬ８００の名曲「小さな恋のうた」のサビ部分「ほら」を「ほ〜ら〜っ！」とクセスゴにで歌唱する“生ほら”を披露。子供たちが爆笑する中、「行ってくるわ〜！」「ありがとうね〜！」と優しい笑顔で手を振り、走り始める姿が映っていた。

疲れているはずなのに、この神対応。今回の投稿には「優しくて、いい人なんですよね♡♥♥」「こういうところで人柄がでますね いい人だー」「飲み終わった後のカップ（※缶）を返す仕草がとっても上品 良い人なんだろーなー」「時間（※タイム）もあるのに優しすぎる！」「更に好きになった！」「マジでいい人」「ほんと良い人なんだろうなぁ」などの声が寄せられている。