妻夫木聡、“夫婦”ペアルックショット公開「色ちの長靴かわい」「優しい雰囲気の美男美女」
俳優の妻夫木聡が15日、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式インスタグラムに登場。同作で共演した松本若菜とのオフショットが公開された。
【写真】“夫婦ペアルック”「色ちの長靴かわい」妻夫木聡らのほほ笑ましいショット
最終回の放送が終わり、投稿では「ロイヤルファミリーロスの皆さん！最終回のオフショットを少しの間 お届け出来ればと思います！」とコメントし、妻夫木演じる栗須と松本が演じる加奈子の“夫婦”2ショットを披露している。
「賞第71回グランプリ 有馬記念 2026」と記された額縁の前で、おそろいのジャケットを着用し、足元もおそろいの長靴を色違いで履いた、劇中での仲むつまじい関係性が伝わるペアルックコーデをしていた。
この投稿に、妻夫木が「はーい 私もロス組です」と反応したほか、ドラマファンからも「とても好きなカップルです 色ちの長靴かわい ほんと終わって欲しくないドラマでした」「やったー！嬉しいです」「優しい雰囲気の美男美女で牧場も似合いますね」「続編希望します それだけ良いドラマでした！」などと反響が集まっている。
【写真】“夫婦ペアルック”「色ちの長靴かわい」妻夫木聡らのほほ笑ましいショット
最終回の放送が終わり、投稿では「ロイヤルファミリーロスの皆さん！最終回のオフショットを少しの間 お届け出来ればと思います！」とコメントし、妻夫木演じる栗須と松本が演じる加奈子の“夫婦”2ショットを披露している。
「賞第71回グランプリ 有馬記念 2026」と記された額縁の前で、おそろいのジャケットを着用し、足元もおそろいの長靴を色違いで履いた、劇中での仲むつまじい関係性が伝わるペアルックコーデをしていた。
この投稿に、妻夫木が「はーい 私もロス組です」と反応したほか、ドラマファンからも「とても好きなカップルです 色ちの長靴かわい ほんと終わって欲しくないドラマでした」「やったー！嬉しいです」「優しい雰囲気の美男美女で牧場も似合いますね」「続編希望します それだけ良いドラマでした！」などと反響が集まっている。