日本ハムの梅林優貴捕手が１６日、千葉・鎌ケ谷警察署の一日署長を務めた。ファームの地元とあって「地域でサポートしてくれている。少しでも何か発信できたら」と、駅前で防犯を呼びかけるなど活動した。

プロ６年目の今季は２試合の出場。来季の飛躍へ、偉大な“師匠”に再び弟子入りをもくろむ。今年１月に、来日していたドジャースのムーキー・ベッツ内野手の練習に３日間参加。マンツーマンで打撃の助言をもらい、食事をともにし、連絡先も交換した。今オフもすでに連絡。返答待ちの状況であることを明かした。

「会えたらもちろんいいし、すごくいい人なので、会えたらズケズケいって。（教わったことの）正解に近い動きのようなものが見つかったりもあったので、そのへんの話をいろいろしてみたい」。バットが内側から出るように助言を受けた両肘の使い方など、今季の取り組みについてぶつける考え。返事がくれば米国でも日本でもすぐ駆けつけるべく、年明けのスケジュールは空けてある。

１１月２９日には一般女性との結婚も発表。守るべき家族も増えた。まず目標となるのは開幕１軍。「もちろん。オープン戦で結果を残して、開幕戦に出られたら」と冷静に照準を定め「試合に出ないと成長できないと思うので、途中出場でも、代打でも代走でも、１試合でも多く、何かしら絡めたら」と、１軍定着を見据えた。