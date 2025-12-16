景井ひな、美デコルテ輝くワイルドスタイル 『アバター』ファイヤーステージイベントに登場
人気TikTokerでタレントの景井ひなが16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（19日公開）ファイヤーステージイベントに登場した。
【全身ショット】クール！赤が映える衣装で登場した景井ひな
景井は、鮮烈な赤が映える、インパクトのあるワイルドスタイルの衣装で登場。個性的なベアトップからは美デコルテが輝く。イベントの感想を聞かれると「前作の時に初めてアバター作品に触れたんです。観た瞬間から映像美や迫力に引き込まれて、ファンになりました。このイベントに参加させていただいてうれしいです」と喜びを語った。
『アバター』シリーズは、神秘の惑星パンドラを舞台に、先住民ナヴィと侵略を狙う人類との戦いを描いてきた。前作『ウェイ・オブ・ウォーター』では、主人公ジェイクとネイティリの家族が海の民とともに戦い、愛する者のために犠牲を払う物語が展開された。最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み、パンドラ全土を巻き込む壮絶な決戦が描かれる。
イベントには島袋聖南＆石倉ノア夫婦、青木マッチョ（かけおち）、荒川（エルフ）、武尊＆川口葵夫婦、島崎遥香、出口クリスタ、CRAZY COCO、TRF（DJ KOO、SAM、CHIHARU）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、東地宏樹、小松由佳、バトリ勝悟、 内田真礼、田村睦心も登場した。
