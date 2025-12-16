タレントで釣りＹｏｕＴｕｂｅｒとして活動する神野梓が１６日、自身のインスタグラムを更新。高速道路で鹿に衝突する事故により大けがを負ったことを報告した。

顔に痛々しい傷の残る写真や車が大破した様子の写真とともに「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。スピードが１００キロ超えてたら・・どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです。命を落としてもおかしくない事故だった。と救急隊の方に言われこうして今ここにいられるのは、本当に周りの人のおかげです」と報告した。また「みんなに伝えたいことがあります。高速道路で動物が急に現れた土岐、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険。後続車を巻き込む可能性もあるし、今回みたいにコントロールを失うこともあります。それともうひとつ。ｉＰｈｏｎｅの『衝突事故検出』昨日。強い衝撃を感知すると、自動でカウントダウンが始まり反応がないと１１９や緊急連絡先に自動通報してくれます。（位置情報も送信されます）。私はこの機能に本当に救われました。『まさか』は突然起きる。だからこそｉＰｈｏｎｅの緊急設定は一度見直してほしい。この投稿が誰かの命を守るきっかけになりますように」と自身の経験を交え、注意喚起した。

反響も大きく、コメント欄などには「本当に生きててよかった。お大事にしてください」、「びっくりです」、「今はゆっくり休んでください」との声が寄せられていた。