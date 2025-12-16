妊娠時の「つわり薬」が日本で開発されることがわかった。

【映像】「ボンジェスタ」とはどんな薬？（医師が解説）

持田製薬は15日、カナダの製薬会社デュシェネイとライセンス契約を結んだと発表。デュシェネイが開発した妊娠時の吐き気や嘔吐の治療薬「ボンジェスタ」について、日本での製造販売の承認の取得に向けた開発を進め、2030年の発売を目指すという。

これまで妊娠時の嘔吐に対する効能で承認された薬は、現時点では日本にはないことから、国会でも議論されていた。持田製薬は、日本国内のドラッグロスの解消にも寄与するとしている。

産婦人科専門医の重見大介医師は「つわりは重症化する人もいる中『つわりへの対処法の選択肢が増える』点で希望の光になる。ただ、『ボンジェスタ』に含まれる成分は抗ヒスタミン薬とビタミンB6で、日本になかった新しい成分というわけではない、すべての人のつわりが一気に楽になるような特効薬という位置付けではなく、眠気などの副作用も存在する。とはいえ、保険適用でつわりの治療薬として検討できる選択肢が増えることに期待している」とコメントした。

このニュースについて、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は「私も結構ひどかったタイプなので。友達は入院している人もいた。だから、選択肢の1つとして出るのはすごくありがたい」とコメント。

つわり薬は、日本では承認されていないため、クリニックなどが個人輸入したものなどを購入する妊婦もいるという。ただ、値段は高額で7錠で2万円を超えるものもあるという。

こうした状況に白鳥は「もう我慢しなきゃいけないものと思っているから、どうにかすがれるものがあるなら、妊婦さんにとっては希望になる」と語った。

そんな白鳥は自身のつわり経験を振り返って「私は梅干し系の味が食べられたので、酸っぱい梅干しドレッシングや酸っぱい味のものをいっぱい取り寄せた。はっさくも食べられたので、ちょっと高いが、はっさくの缶詰をいっぱい食べたり、冬も冷やし中華を食べたりした。あとは、なぜかフライドポテトとトマトは食べられた。私は、かがむと吐いちゃうぐらい酷かったので、シャンプー時も姿勢を起こして髪を洗うみたいな……大変でした」と当時の苦悩を明かした。

