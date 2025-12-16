クルマの鍵、玄関に置いてないですか？

「家の鍵はいつも玄関の下駄箱の上に置いている」。そんな習慣がある人は要注意です。あなたのクルマ、今夜盗まれてしまうかもしれません。

【大胆な手口！】これが「CANインベーダー」による自動車の盗み方です（画像）

近年、自動車盗難の手口として横行しているのが「リレーアタック」です。これは、スマートキーが常に出している微弱な電波（キーの居場所を送る合図のようなもの）を悪用した手口です。

犯人の一人が玄関先に近づき、特殊な装置でその微弱電波を受信・増幅します。そして、クルマの近くにいるもう一人の犯人に電波をリレー（中継）することで、クルマに「鍵が近くにある」と誤認させ、解錠し、エンジンを始動させてしまうのです。

この手口を防ぐために、「電波遮断ポーチ」や「ブリキ缶」に鍵を入れる対策が有効とされていますが、実はもっと手軽で確実な方法があります。それが、スマートキーの「節電モード（スリープ機能）」です。

トヨタやレクサス、スバルなど、多くの日本車のスマートキーには、電波の発信を一時的に停止する機能が備わっています。しかし、多くのユーザーはこの機能を知らず、常に電波を出しっぱなしにしているのが実情です。

設定方法はメーカーによって異なりますが、たとえばトヨタ車の場合、「施錠（ロック）」ボタンを押しながら、「解錠（アンロック）」ボタンを2回押すだけです。インジケーターが4回光れば設定完了です。

これで鍵は深い眠りについたようになり、一切の電波を出さなくなります。こうするとリレーアタックの心配はかなり減ります。次にボタンを押せば解除されるので、普段使いにも支障はありません。まさに「今日からできる0円対策」といえるでしょう。

なお、メーカーによっては、スマートキーを一定時間静止させておくと自動的に電波が止まる「モーションセンサー」機能を搭載している場合もあります。ご自身のクルマがどのタイプか、取扱説明書で一度確認してみることをおすすめします。

しかし、リレーアタック対策をしただけでは安心はできません。最近では、さらに進化した手口「CANインベーダー」の脅威も迫っています。

イタチごっこの盗難手口 ハイテクとアナログの融合で守る！

「CANインベーダー」とは、スマートキーの電波を使わず、クルマの配線に直接侵入する方法です。



ブリキ缶に入れるとリレーアタック対策に（画像：写真AC）



犯人はバンパーを外したり、タイヤの隙間から手を突っ込んだりして、ヘッドライト付近の配線を引き出します。

そこに専用機器を接続し、クルマの頭脳であるコンピューターに「解錠せよ」と嘘の指令を送るのです。まるでSF映画のような手口ですが、物理的に配線へアクセスするという点では、ある意味で泥臭いが確実な方法ともいえます。

ただ、メーカー側も手をこまねいているわけではありません。最新の対策として注目されるのが「デジタルキー」と「指紋認証」です。

スマートフォンを鍵にするデジタルキーの中でも、iPhoneの「Car Key」などで採用されている「UWB（超広帯域無線）」対応のものは強力です。

これは電波の強弱ではなく、「電波が往復する時間」を光の速さで計測しています。そのため、リレーアタックのように電波を中継して距離を偽装しようとしても、「時間がかかりすぎている＝遠くにあるはずだ」と見破られてしまうのです。

また、ランドクルーザー300などで採用された「指紋認証スタートスイッチ」も普及し始めています。これは指紋が登録されたユーザーでないとエンジンが始動できない仕組みで、最強の生体認証セキュリティといえます。

しかし、こうした最新技術はまだ一部の高級車に限られています。多くのクルマを守るためには、やはりアナログな対策も欠かせません。

ハンドルロックやタイヤロックといった物理的な防犯グッズは、犯人に「盗むのが面倒くさそうだ」と思わせる視覚的な効果があります。侵入犯罪に関するデータでも、「犯行に5分以上かかると約7割の泥棒は諦める」とされています。

ハイテクな「節電モード」や「デジタルキー」と、アナログな「物理ロック」や「缶に入れる」対策。これらを組み合わせて「時間を稼ぐ」ことこそが、愛車を守る最大の防御になります。