syudouの新曲「暴露」が、ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）のオープニング主題歌に決定した。

同ドラマは、警視庁広報課が舞台のオリジナル社会派警察ドラマ。主演 福士蒼汰が、広報という立場から事件解決に向けて奔走する姿が、事件発生時のメディアの裏側とともに描かれる。

syudouがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは、今回が初めてのこと。同ドラマのために書き下ろした「暴露」は、印象的なイントロから始まり毒気を帯びた要素が散りばめられている。鬼気迫る緊迫感がある中、自身初のホーンセクションを加えることでより豪華に楽曲を彩っている。

なお同楽曲の音源は、2026年1月13日よる9時より放送のドラマ第1話オンエア内で初公開される。

＜syudou コメント＞

この度は『東京P.D. 警視庁広報2係』のドラマ主題歌という大役を任せていただきとても光栄です。露悪的な曲ばかり作ってきた自分にとって、警察内部の闇を描いた本作は驚くほどなじむ題材でした。ドラマ原案も拝読させていただき、内容に沿うヒリついた展開を魅せる楽曲になったと思います。このドラマとの出会いがなければ『暴露』という楽曲は作れなかったと思うので、大変感謝しております。存分に本作および『暴露』を視聴者の皆様にお楽しみいただけるよう心から願っております

（文＝リアルサウンド編集部）