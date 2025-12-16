29歳・年収350万円女性が選んだふるさと納税「清水エスパルスの応援になるトイレットペーパー」
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、千葉県在住29歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、夫（29歳）、娘（0歳）
居住地：千葉県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人350万円、配偶者500万円
現預金：50万円
リスク資産：30万円
▼リスク資産内訳
・日本株：30万円
2025年に最も満足した返礼品について、「静岡県静岡市のトイレットペーパー12個×8セット」を挙げています。
ふるさと納税サイトの「さとふるで『トイレットペーパー』で検索をかけた時に引っかかった」のがきっかけで選んだそうですが、「トイレットペーパーを使うことで、清水エスパルスの応援になることも」決め手になったとのこと。
実際に手元に届いた返礼品は「花柄が入っているのでトイレが華やかになった」そうで、「家のトイレ2カ所どちらにも使用」しているとあります。
ふるさと納税は自身にとって「寄付という文化を広く浸透させるもの」。「普段から寄付という行為が好きなので」、返礼品の良しあしに関わらず「新しい寄付の手段が手に入って満足」していると言います。
とはいえ、返礼品を品定めする楽しみも大きな魅力。来年以降は生まれて間もない子どものために「子ども向けのグッズや子どもが体験ができるチケット」を選びたいとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
