´ÊÃ±¡¦»þÃ»¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö10Ê¬¥ì¥·¥Ô¡×¤Ï12·î15Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£±¿±Ä¼Ô¤Î»Ð¤Î¡ÖÉÂ¾õ¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËµÞ¤¤¤ÇÈÂÁ÷¡×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»Ð¤ÏÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çÉØ¤ÎÊý¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Î¿©Âî¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡¢£´Ç¯´Ö¤Ç70Ëü¿Í¤ÎÊý¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Æü¡¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡Ø»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ØÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ð¤âËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¡×¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À»öÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤¿¿ÊÄ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¼«¿È¡¢»Ð¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¡¢¤´Êó¹ð¤¬ÆÍÁ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤É¤¦¤«¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡¢Ê¸¾Ï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¸½ºß¤ÏÀÅÍÜÃæ¤Î¾õ¶·¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï³§ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï»ä¤È»Ð¤ÎÆó¿Í¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬»Ð¤ÎÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¡¢¸½ºß¹¹¿·¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿2022Ç¯Åö½é¤«¤é¡¢»Ð¤ÏÉÂ¾õ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡Ö»Ð¤ÎÉÂ¾õ¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËµÞ¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÀÅÍÜÃæ¤Î¾õ¶·¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡È´ÊÃ±¡¦»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡É¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡È´ÊÃ±¡¦»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡É¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡ÖÇòºÚ¤ÈÆÚ¤Î¥È¥í¥È¥í¥¹¡¼¥×¡×¤ä¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÈÍñ¤Î¤¦¤Þ¥µ¥é¥À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²èÅê¹Æ¤òºÆ³«¤Ç¤¤ëÆü¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
