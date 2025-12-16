北陸新幹線の敦賀より先、新大阪までの延伸ルートをめぐり、自民・維新の連立政権になって初めての整備委員会は、2時間に及ぶ長丁場となったものの、維新側が求めた8つのルートを再検証する方針でまとまりました。

北陸新幹線の敦賀より先、新大阪までの延伸をめぐっては、政府・与党のプロジェクトチームが2016年に「小浜・京都ルート」を決めていますが、着工の見通しがいまも立っていません。

日本維新の会は12月に入り、小浜・京都ルートに加え、米原や湖西、舞鶴など8つのルートを再検証するよう求め、15日、自民・維新による新たな枠組みで初めての整備委員会が開かれました。

北陸新幹線整備委員会・前原誠司共同委員長（日本維新の会）「時代の変化もあるし国民に対する説明責任をしっかり果たしていく」

「自分たちが参加した意味がないじゃないか」と維新が言うから8ルートに⁉

維新側が提示した8つのルート案に対し、現行の小浜・京都ルートでの早期着工を自民党はこれまで求めています。

2時間にわたる協議を終え、自民党が維新の主張を聞き入れる形になりました。

北陸新幹線整備委員会・前原誠司共同委員長（日本維新の会）「残りの7ルートについても自民党が最終的には国土交通省鉄道局に、どのようなものができるか検討してみると。合意を得られて感謝したい」

北陸新幹線整備委員会・西田昌司共同委員長（自民党）「腹を割った議論があった。先の見通しが立ってやっているわけではない。むしろ維新さんはそういう形では『自分たちが参加した意味がないじゃないか』という。我々もその意見をしっかり踏まえて議論したい」

自民党と日本維新の会は、8つのルートを再検証する方針で合意しました。

整備委員会は各ルートの再検証に必要なデータを提示するよう国交省に求めたほか、JR西日本やJR東海にも年明け以降、ヒアリングを行うとしています。