ナッシュは、「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。

今回新登場する「特製みそカツ」は、甘く香ばしい赤みそだれをベースに、かつお出汁で上品な旨みを重ねた特製みそだれが決めての一品。ロースカツにじゅわっと染み込み、しっとりとした食感と香ばしさが口いっぱいに広がる。添え野菜はキャベツとにんじんを合わせ、やさしい旨みを全体にまとわせた。みそだれをたっぷりかけて、カツ、野菜を一緒に食べるのがおすすめとのこと。



「特製みそカツ」

副菜は、香り高い春菊と鶏そぼろのおひたし、高菜入りで旨みをプラスした切り干し大根とコーンの和えもの、彩り鮮やかないんげんと枝豆のごま和えとなっている。

なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［発売日］12月16日（火）

ナッシュ＝https://nosh.jp