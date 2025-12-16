スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズから「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」を、12月23日に期間限定で発売する。

新年の華やぐ気分にぴったりの、“干支デザインカップ”が今年も登場する。季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシリーズ「スターバックス DELIGHT ME」の第3弾で、新年に心が満たされ穏やかな気持ちになれるような“DELIGHTなひととき”を届ける。



「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」

中味の特長は、まろやかなミルクの味わいに、はちみつの甘さが溶け込むハニーティーラテに、スターバックスらしいひと手間としてゆずの香りを合わせ、やさしい味わいのティーラテに仕上げた。冬の寒い季節に、はちみつの甘さとゆずの香りにふんわりと包まれ、しあわせな気持ちに満たされるような、心あたたまるひとときを楽しんでほしいという。

パッケージの特長は、来年がしあわせで心満たされる一年になるように願いを込めて、干支である午（うま）のイラストを華やかに、かわいらしくデザインした。また、新年を祝う雰囲気を表現するため、鮮やかな金色と赤色を全体的に用いたほか、和風の柄を散りばめることで、気分も明るくなるパッケージに仕上げている。また側面には、まるで手書きでつづったような心あたたまる新年を祝うメッセージを添えており、自分へのご褒美や、大切な人への贈り物としてもぴったりのデザインとなっている。

［小売価格］230円（税別）

［発売日］12月23日（火）

スターバックス・コーポレーション＝http://www.starbucks.co.jp

サントリー食品インターナショナル＝http://suntory.jp/sbf