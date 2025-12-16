セブン−イレブン・ジャパンは、夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店「21時にアイス」が監修した、「21時にアイス チョコバナナ」と「21時にアイス 紫芋モンブラン」を、一部地域（首都圏・関西）のセブン−イレブンで12月23日から数量限定で発売する。

「21時にアイス」は、全国に40店舗を展開する人気の夜アイス専門店チェーン。上位人気を誇る「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを表現した、容量330mlのボリューム満点のパフェアイスを開発した。SNSでも話題の専門店の味を、自宅で手軽に楽しめる。



「21時にアイス チョコバナナ」

「21時にアイス チョコバナナ」は、スッキリしたミルクアイスと濃厚チョコアイスの2種の味わいに、果肉入りバナナソースとアイス全体にかかるチョコソースが絶妙に絡み合い、専門店の味を表現した。2種のトッピングと底のクッキーがアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる。



「21時にアイス 紫芋モンブラン」

「21時にアイス 紫芋モンブラン」は、21時にアイスの人気上位フレーバー「紫芋モンブラン」を、天面の巻き形状で表現した。スッキリしたミルクアイスと濃厚な紫芋アイスの2種の味わいに、紫芋ペーストを配合した紫芋ソースがよく絡み、素材本来の濃厚な味わいを楽しめる。

21時にアイスは、食後の「締めアイス」文化を広めた火付け役として話題の、夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店チェーン。2020年に大阪で1号店がオープンし、現在では全国に40店舗を展開中。軽くてさっぱりした後味のソフトクリームが特長で、定番の「濃厚生チョコ」や「紫芋モンブラン」に加え、季節限定の商品や、最近では「21時にクレープ」など、新しいスイーツを販売している。普段より少しリッチなご褒美アイスを提供するスイーツショップとして、注目を集めている。

［小売価格］各428円（税別）

［発売日］12月23日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp